Челябинцы засняли коммунальную реку, которая топит улицу. Видео

08 марта 2023 в 01:20 Размер текста - 17 +

Жители улицы Завенягина засняли коммунальный потоп Фото: Игорь Меркулов Жители Магнитогорска (Челябинская область) засняли на видео коммунальную реку, которая топит улицу Завенягина. Происшествие случилось во вторник вечером. «Завенягина 4, Завенягина, 6. Течет река. Потоп», — комментирует автор видеозаписи, которая появилась в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». На записи видно, как вода течет по проезжей части внутри квартала. В комментариях горожане сетуют, что к утру вода застынет и будет гололед. Некоторые переживают за припаркованные во дворах автомобили, которые могут вмерзнуть шинами в образовавшийся лед. Информации о причинах коммунальный аварии пока нет.

Жители Магнитогорска (Челябинская область) засняли на видео коммунальную реку, которая топит улицу Завенягина. Происшествие случилось во вторник вечером. «Завенягина 4, Завенягина, 6. Течет река. Потоп», — комментирует автор видеозаписи, которая появилась в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». На записи видно, как вода течет по проезжей части внутри квартала. В комментариях горожане сетуют, что к утру вода застынет и будет гололед. Некоторые переживают за припаркованные во дворах автомобили, которые могут вмерзнуть шинами в образовавшийся лед. Информации о причинах коммунальный аварии пока нет.