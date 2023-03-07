Жители улицы Завенягина засняли коммунальный потоп
Жители Магнитогорска (Челябинская область) засняли на видео коммунальную реку, которая топит улицу Завенягина. Происшествие случилось во вторник вечером.
«Завенягина 4, Завенягина, 6. Течет река. Потоп», — комментирует автор видеозаписи, которая появилась в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
На записи видно, как вода течет по проезжей части внутри квартала. В комментариях горожане сетуют, что к утру вода застынет и будет гололед. Некоторые переживают за припаркованные во дворах автомобили, которые могут вмерзнуть шинами в образовавшийся лед. Информации о причинах коммунальный аварии пока нет.
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