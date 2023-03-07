Россиянам назвали идеальную сумму денег для хранения на карте Финансист Дайнеко: оптимально хранить на карте сумму плановых расходов на неделю 08 марта 2023 в 04:48 Размер текста - 17 + Финансист Ольга Дайнеко советует держать на карте сумму трат на неделю Фото: Алексей Андронов © URA.RU На банковской карте лучше всего хранить сумму плановых расходов на неделю, чтобы избежать спонтанных трат. Такое совет дала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. «Не стоит держать на карте все сбережения. Оптимальное количество средств на карте — плановые расходы на неделю. Вы сможете отслеживать расходы и не потратите заработанное за короткий срок», — пояснила Ольга Дайнего агентству «Прайм». Она добавила, что сумму внеплановых трат лучше добавлять на карту в день покупки. Остальные средства лучше хранить на накопительном счете, что позволит получить пассивный доход. Ранее директор Центра финансовой культуры, финансовый консультант №1 в России, блогер Елена Феоктистова рассказывала URA.RU о правилах ведения семейного бюджета. По данным портала ДОМ.РФ и ВЦИОМ, в России около 40% населения ведет бюджет. На банковской карте лучше всего хранить сумму плановых расходов на неделю, чтобы избежать спонтанных трат. Такое совет дала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. «Не стоит держать на карте все сбережения. Оптимальное количество средств на карте — плановые расходы на неделю. Вы сможете отслеживать расходы и не потратите заработанное за короткий срок», — пояснила Ольга Дайнего агентству «Прайм». Она добавила, что сумму внеплановых трат лучше добавлять на карту в день покупки. Остальные средства лучше хранить на накопительном счете, что позволит получить пассивный доход. Ранее директор Центра финансовой культуры, финансовый консультант №1 в России, блогер Елена Феоктистова рассказывала URA.RU о правилах ведения семейного бюджета. По данным портала ДОМ.РФ и ВЦИОМ, в России около 40% населения ведет бюджет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям