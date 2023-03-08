Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев и его челябинский коллега Дмитрий Петелин поздравили девушек с 8 Марта с борта Международной космической станции (МКС). Видео с поздравлением астронавтов опубликовала пресс-служба Роскосмоса в Telegram.
«Спасибо вам за безграничную поддержку и любовь в любых ситуациях. Помните, вы прекрасны и в этом ваша сила», — сказали космонавты.
Ранее уральские космонавты поздравили мужчин с 23 Февраля из космоса. Свое обращение Прокопьев и Петелин записали на МКС, где им пришлось задержаться еще на полгода.
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