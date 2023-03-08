Уральские космонавты поздравили девушек с 8 Марта из космоса. Видео

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МКС. Москва, мкс
Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев поздравили девушек с праздником Фото:

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев и его челябинский коллега Дмитрий Петелин поздравили девушек с 8 Марта с борта Международной космической станции (МКС). Видео с поздравлением астронавтов опубликовала пресс-служба Роскосмоса в Telegram.

«Спасибо вам за безграничную поддержку и любовь в любых ситуациях. Помните, вы прекрасны и в этом ваша сила», — сказали космонавты.

Ранее уральские космонавты поздравили мужчин с 23 Февраля из космоса. Свое обращение Прокопьев и Петелин записали на МКС, где им пришлось задержаться еще на полгода.

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Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев и его челябинский коллега Дмитрий Петелин поздравили девушек с 8 Марта с борта Международной космической станции (МКС). Видео с поздравлением астронавтов опубликовала пресс-служба Роскосмоса в Telegram. «Спасибо вам за безграничную поддержку и любовь в любых ситуациях. Помните, вы прекрасны и в этом ваша сила», — сказали космонавты. Ранее уральские космонавты поздравили мужчин с 23 Февраля из космоса. Свое обращение Прокопьев и Петелин записали на МКС, где им пришлось задержаться еще на полгода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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