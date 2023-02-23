Уральские космонавты поздравили мужчин с 23 февраля из космоса. Видео 23 февраля 2023 в 11:34 Размер текста - 17 + Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин поздравили россиян с Днем защитника Отечества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев, его челябинский коллега Дмитрий Петелин и астронавт из Новосибирска Анна Кикина поздравили мужчин с Днем защитника Отечества из космоса. Видео с поздравлением космонавтов опубликовала пресс-служба Роскосмоса в Telegram. «Друзья, сегодня мы отмечаем День защитника Отечества. <…> Тысячи россиян круглосуточно несут службу, чтобы мы могли спокойно жить и работать. Мы безгранично гордимся вами», — сказали космонавты. Ранее URA.RU писало, что уральские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин задержатся на МКС на полгода. Сообщается, что такое продление космонавты восприняли положительно. Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев, его челябинский коллега Дмитрий Петелин и астронавт из Новосибирска Анна Кикина поздравили мужчин с Днем защитника Отечества из космоса. Видео с поздравлением космонавтов опубликовала пресс-служба Роскосмоса в Telegram. «Друзья, сегодня мы отмечаем День защитника Отечества. <…> Тысячи россиян круглосуточно несут службу, чтобы мы могли спокойно жить и работать. Мы безгранично гордимся вами», — сказали космонавты. Ранее URA.RU писало, что уральские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин задержатся на МКС на полгода. Сообщается, что такое продление космонавты восприняли положительно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям