Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев, его челябинский коллега Дмитрий Петелин и астронавт из Новосибирска Анна Кикина поздравили мужчин с Днем защитника Отечества из космоса. Видео с поздравлением космонавтов опубликовала пресс-служба Роскосмоса в Telegram.
«Друзья, сегодня мы отмечаем День защитника Отечества. <…> Тысячи россиян круглосуточно несут службу, чтобы мы могли спокойно жить и работать. Мы безгранично гордимся вами», — сказали космонавты.
Ранее URA.RU писало, что уральские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин задержатся на МКС на полгода. Сообщается, что такое продление космонавты восприняли положительно.
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