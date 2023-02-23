Уральские космонавты поздравили мужчин с 23 февраля из космоса. Видео

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Павильон
Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин поздравили россиян с Днем защитника Отечества Фото:

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев, его челябинский коллега Дмитрий Петелин и астронавт из Новосибирска Анна Кикина поздравили мужчин с Днем защитника Отечества из космоса. Видео с поздравлением космонавтов опубликовала пресс-служба Роскосмоса в Telegram.

«Друзья, сегодня мы отмечаем День защитника Отечества. <…> Тысячи россиян круглосуточно несут службу, чтобы мы могли спокойно жить и работать. Мы безгранично гордимся вами», — сказали космонавты.

Ранее URA.RU писало, что уральские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин задержатся на МКС на полгода. Сообщается, что такое продление космонавты восприняли положительно.

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Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев, его челябинский коллега Дмитрий Петелин и астронавт из Новосибирска Анна Кикина поздравили мужчин с Днем защитника Отечества из космоса. Видео с поздравлением космонавтов опубликовала пресс-служба Роскосмоса в Telegram. «Друзья, сегодня мы отмечаем День защитника Отечества. <…> Тысячи россиян круглосуточно несут службу, чтобы мы могли спокойно жить и работать. Мы безгранично гордимся вами», — сказали космонавты. Ранее URA.RU писало, что уральские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин задержатся на МКС на полгода. Сообщается, что такое продление космонавты восприняли положительно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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