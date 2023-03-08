Российские артисты записали для женщин видеопоздравления в telegram-чате

08 марта 2023 в 20:36 Размер текста - 17 +

Артисты российской эстрады особенно отметили женщин, участвующих в СВО Фото: Илья Московец © URA.RU Российские артисты поздравили представительниц прекрасного пола в России с Международным женским днем, 8 марта. Звезды записали совместный видеоролик с поздравлениями в Telegram-чате. Артисты пожелали российским женщинами оставаться такими же красивыми и блестящими в любое время суток. Дали совет быть всегда на высоте, а также оригинальными и непохожими на всех. Своими поздравлениями поделились артисты Владимир Машков, Роман Мадянов, Павел Деревянко, Станислав Дужников, Федор Добронравов, Александр Ширвиндт, юмористы Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Андрей Рожков, Вадим Галыгин, певцы Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Хабиб, Лев Лещенко, Леонид Агутин, Артур Пирожков, Александр Розенбаум, Стас Михайлов. Отдельно артисты поздравили женщин, которые принимают участие в спецоперации на Украине. «Отдельно хочу поздравить врачей, медсестер, волонтеров, всех женщин военных профессий, которые сейчас находятся на передовой специальной военной операции», — сказал артист Добронравов.

Российские артисты поздравили представительниц прекрасного пола в России с Международным женским днем, 8 марта. Звезды записали совместный видеоролик с поздравлениями в Telegram-чате. Артисты пожелали российским женщинами оставаться такими же красивыми и блестящими в любое время суток. Дали совет быть всегда на высоте, а также оригинальными и непохожими на всех. Своими поздравлениями поделились артисты Владимир Машков, Роман Мадянов, Павел Деревянко, Станислав Дужников, Федор Добронравов, Александр Ширвиндт, юмористы Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Андрей Рожков, Вадим Галыгин, певцы Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Хабиб, Лев Лещенко, Леонид Агутин, Артур Пирожков, Александр Розенбаум, Стас Михайлов. Отдельно артисты поздравили женщин, которые принимают участие в спецоперации на Украине. «Отдельно хочу поздравить врачей, медсестер, волонтеров, всех женщин военных профессий, которые сейчас находятся на передовой специальной военной операции», — сказал артист Добронравов.