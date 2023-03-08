В Калининском районе Челябинска второй этап благоустройства намечен на лето. О том, что работа над новым проектом начнется в апреле, URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«За 20 лет парк не столько обветшал, сколько морально устарел. К работам по благоустройству территории на пересечении Университетской набережной и улицы Чайковского приступят в апреле, окончание намечено на конец июля», — уточнили в мэрии.
Структуру парка оставят, поменяв наполнение. На территории пройдет озеленение, появятся детские и баскетбольные площадки, зона отдыха, фудкорты и сцена. Также добавят освещение, видеонаблюдение, искусственные холмы и восстановят фонтан.
Парк реконструируют по результатам общественного голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Стоимость работ составит 19,3 миллиона рублей.
Мэрия назвала причиной благоустройства то, что парк морально устарел
пресс-служба правительства Челябинска
В парке появится больше мест для отдыха и детских площадок
пресс-служба правительства Челябинска
В плане реконструкции велосипедные и прогулочные дорожки
В Калининском районе Челябинска второй этап благоустройства намечен на лето. О том, что работа над новым проектом начнется в апреле, URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «За 20 лет парк не столько обветшал, сколько морально устарел. К работам по благоустройству территории на пересечении Университетской набережной и улицы Чайковского приступят в апреле, окончание намечено на конец июля», — уточнили в мэрии. Структуру парка оставят, поменяв наполнение. На территории пройдет озеленение, появятся детские и баскетбольные площадки, зона отдыха, фудкорты и сцена. Также добавят освещение, видеонаблюдение, искусственные холмы и восстановят фонтан. Парк реконструируют по результатам общественного голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Стоимость работ составит 19,3 миллиона рублей.