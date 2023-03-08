В центре Челябинска закончат благоустройство старого парка. Фото

09 марта 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Работы по благоустройству парка начнутся в апреле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Калининском районе Челябинска второй этап благоустройства намечен на лето. О том, что работа над новым проектом начнется в апреле, URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «За 20 лет парк не столько обветшал, сколько морально устарел. К работам по благоустройству территории на пересечении Университетской набережной и улицы Чайковского приступят в апреле, окончание намечено на конец июля», — уточнили в мэрии. Структуру парка оставят, поменяв наполнение. На территории пройдет озеленение, появятся детские и баскетбольные площадки, зона отдыха, фудкорты и сцена. Также добавят освещение, видеонаблюдение, искусственные холмы и восстановят фонтан. Парк реконструируют по результатам общественного голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Стоимость работ составит 19,3 миллиона рублей. Мэрия назвала причиной благоустройства то, что парк морально устарел пресс-служба правительства Челябинска В парке появится больше мест для отдыха и детских площадок пресс-служба правительства Челябинска В плане реконструкции велосипедные и прогулочные дорожки пресс-служба правительства Челябинска

В Калининском районе Челябинска второй этап благоустройства намечен на лето. О том, что работа над новым проектом начнется в апреле, URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «За 20 лет парк не столько обветшал, сколько морально устарел. К работам по благоустройству территории на пересечении Университетской набережной и улицы Чайковского приступят в апреле, окончание намечено на конец июля», — уточнили в мэрии. Структуру парка оставят, поменяв наполнение. На территории пройдет озеленение, появятся детские и баскетбольные площадки, зона отдыха, фудкорты и сцена. Также добавят освещение, видеонаблюдение, искусственные холмы и восстановят фонтан. Парк реконструируют по результатам общественного голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Стоимость работ составит 19,3 миллиона рублей.