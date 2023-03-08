08 марта 2023
07 марта 2023

В центре Челябинска закончат благоустройство старого парка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд городских территорий Борисом Дубровским. Челябинск, лобовое стекло, минитрактор, рабочие, благоустройство сквера, барсик
Работы по благоустройству парка начнутся в апреле Фото:

В Калининском районе Челябинска второй этап благоустройства намечен на лето. О том, что работа над новым проектом начнется в апреле, URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«За 20 лет парк не столько обветшал, сколько морально устарел. К работам по благоустройству территории на пересечении Университетской набережной и улицы Чайковского приступят в апреле, окончание намечено на конец июля», — уточнили в мэрии.

Структуру парка оставят, поменяв наполнение. На территории пройдет озеленение, появятся детские и баскетбольные площадки, зона отдыха, фудкорты и сцена. Также добавят освещение, видеонаблюдение, искусственные холмы и восстановят фонтан.

Парк реконструируют по результатам общественного голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Стоимость работ составит 19,3 миллиона рублей.

Мэрия назвала причиной благоустройства то, что парк морально устарел
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В Калининском районе Челябинска второй этап благоустройства намечен на лето. О том, что работа над новым проектом начнется в апреле, URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «За 20 лет парк не столько обветшал, сколько морально устарел. К работам по благоустройству территории на пересечении Университетской набережной и улицы Чайковского приступят в апреле, окончание намечено на конец июля», — уточнили в мэрии. Структуру парка оставят, поменяв наполнение. На территории пройдет озеленение, появятся детские и баскетбольные площадки, зона отдыха, фудкорты и сцена. Также добавят освещение, видеонаблюдение, искусственные холмы и восстановят фонтан. Парк реконструируют по результатам общественного голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Стоимость работ составит 19,3 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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