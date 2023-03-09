Mash: у стрелка из Нижневартовска фиброз легких

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Mash заявили о неизлечимой болезни легких у Широкова Фото:
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В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу

СМИ заявили о неизлечимой болезни Владимира Широкова, который взял в заложники своего трехлетнего сына и устроил стрельбу из окна квартиры. В telegram-канале Mash опубликовал информацию о том, что Широкову поставили диагноз «фиброз легких», и жить ему осталось три года.

«Нижневартовский стрелок неизлечимо болен. Неделю назад ему диагностировали фиброз легких. Врачи говорят, что он может прожить около трех лет», — сообщает Mash.

В публикации упомянуто, что проблемы со здоровьем начались у Широкова после того, как он переболел ковидом. Также издание сообщает, что мужчина принимал транквилизаторы. Официального подтверждения этой информации URA.RU получить не удалось. «Фиброз в легких диагностируется у многих пациентов, которые перенесли COVID-19, однако это не значит, что все они находятся при смерти», — сообщил источник агентства в медицинских кругах Нижневартовска.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Нижневартовска уволила Широкова за прогул. По данным пресс-службы, это произошло 7 марта.

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СМИ заявили о неизлечимой болезни Владимира Широкова, который взял в заложники своего трехлетнего сына и устроил стрельбу из окна квартиры. В telegram-канале Mash опубликовал информацию о том, что Широкову поставили диагноз «фиброз легких», и жить ему осталось три года. «Нижневартовский стрелок неизлечимо болен. Неделю назад ему диагностировали фиброз легких. Врачи говорят, что он может прожить около трех лет», — сообщает Mash. В публикации упомянуто, что проблемы со здоровьем начались у Широкова после того, как он переболел ковидом. Также издание сообщает, что мужчина принимал транквилизаторы. Официального подтверждения этой информации URA.RU получить не удалось. «Фиброз в легких диагностируется у многих пациентов, которые перенесли COVID-19, однако это не значит, что все они находятся при смерти», — сообщил источник агентства в медицинских кругах Нижневартовска. Ранее URA.RU писало, что мэрия Нижневартовска уволила Широкова за прогул. По данным пресс-службы, это произошло 7 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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