Mash: у стрелка из Нижневартовска фиброз легких

09 марта 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Mash заявили о неизлечимой болезни легких у Широкова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу СМИ заявили о неизлечимой болезни Владимира Широкова, который взял в заложники своего трехлетнего сына и устроил стрельбу из окна квартиры. В telegram-канале Mash опубликовал информацию о том, что Широкову поставили диагноз «фиброз легких», и жить ему осталось три года. «Нижневартовский стрелок неизлечимо болен. Неделю назад ему диагностировали фиброз легких. Врачи говорят, что он может прожить около трех лет», — сообщает Mash. В публикации упомянуто, что проблемы со здоровьем начались у Широкова после того, как он переболел ковидом. Также издание сообщает, что мужчина принимал транквилизаторы. Официального подтверждения этой информации URA.RU получить не удалось. «Фиброз в легких диагностируется у многих пациентов, которые перенесли COVID-19, однако это не значит, что все они находятся при смерти», — сообщил источник агентства в медицинских кругах Нижневартовска. Ранее URA.RU писало, что мэрия Нижневартовска уволила Широкова за прогул. По данным пресс-службы, это произошло 7 марта.

СМИ заявили о неизлечимой болезни Владимира Широкова, который взял в заложники своего трехлетнего сына и устроил стрельбу из окна квартиры. В telegram-канале Mash опубликовал информацию о том, что Широкову поставили диагноз «фиброз легких», и жить ему осталось три года. «Нижневартовский стрелок неизлечимо болен. Неделю назад ему диагностировали фиброз легких. Врачи говорят, что он может прожить около трех лет», — сообщает Mash. В публикации упомянуто, что проблемы со здоровьем начались у Широкова после того, как он переболел ковидом. Также издание сообщает, что мужчина принимал транквилизаторы. Официального подтверждения этой информации URA.RU получить не удалось. «Фиброз в легких диагностируется у многих пациентов, которые перенесли COVID-19, однако это не значит, что все они находятся при смерти», — сообщил источник агентства в медицинских кругах Нижневартовска. Ранее URA.RU писало, что мэрия Нижневартовска уволила Широкова за прогул. По данным пресс-службы, это произошло 7 марта.