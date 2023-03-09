На трассе Пермь-Екатеринбург перекрыли движение из-за массовой аварии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, дпс, разбитая машина
ДТП обошлось без пострадавших Фото:

На трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург 232-й километр перекрыто движение из-за столкновения четырех автомобилей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«Авария произошла 9 марта в 12:40. На трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург, 232-й километр, столкнулись четыре транспортных средства: грузовые автомобили КАМАЗ, МАН, Mercedes и рейсовый автобус (Екатеринбург — Красноуфимск) с пассажирами внутри. На месте произошедшего сотрудники госавтоинспекции организовали реверсивное движение», — сказали в ведомстве.

Пострадавших — нет. В настоящее время подробности аварии уточняются.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

На трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург 232-й километр перекрыто движение из-за столкновения четырех автомобилей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Авария произошла 9 марта в 12:40. На трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург, 232-й километр, столкнулись четыре транспортных средства: грузовые автомобили КАМАЗ, МАН, Mercedes и рейсовый автобус (Екатеринбург — Красноуфимск) с пассажирами внутри. На месте произошедшего сотрудники госавтоинспекции организовали реверсивное движение», — сказали в ведомстве. Пострадавших — нет. В настоящее время подробности аварии уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...