На трассе Пермь-Екатеринбург перекрыли движение из-за массовой аварии

09 марта 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

ДТП обошлось без пострадавших Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург 232-й километр перекрыто движение из-за столкновения четырех автомобилей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Авария произошла 9 марта в 12:40. На трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург, 232-й километр, столкнулись четыре транспортных средства: грузовые автомобили КАМАЗ, МАН, Mercedes и рейсовый автобус (Екатеринбург — Красноуфимск) с пассажирами внутри. На месте произошедшего сотрудники госавтоинспекции организовали реверсивное движение», — сказали в ведомстве. Пострадавших — нет. В настоящее время подробности аварии уточняются.

На трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург 232-й километр перекрыто движение из-за столкновения четырех автомобилей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «Авария произошла 9 марта в 12:40. На трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург, 232-й километр, столкнулись четыре транспортных средства: грузовые автомобили КАМАЗ, МАН, Mercedes и рейсовый автобус (Екатеринбург — Красноуфимск) с пассажирами внутри. На месте произошедшего сотрудники госавтоинспекции организовали реверсивное движение», — сказали в ведомстве. Пострадавших — нет. В настоящее время подробности аварии уточняются.