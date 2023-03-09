Губернатор ХМАО встретилась с семьей мальчика, которого отец взял в заложники. Инсайд

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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Губернатор встретилась с семьей Широковых Фото:
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В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу

Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с семьей мальчика, которого отец взял в заложники. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил URA.RU, что губернатор пообщалась с детьми Владимира Широкова и их бабушкой.

«Губернатор во время визита в Нижневартовск пообщалась с семьей — с бабушкой и детьми. Она уехала туда из администрации сразу после завершения прямого эфира», — сообщил инсайдер.

По словам собеседника агентства, Комарова поручила мэрии сопровождать семью и оказывать необходимую помощь. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры подтвердили визит губернатора к семье Широковых.

Ранее URA.RU сообщало о том, что родителей мальчика-заложника не планируют ограничивать в правах. Жестокости по отношению к ребенку выявлено не было.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с семьей мальчика, которого отец взял в заложники. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил URA.RU, что губернатор пообщалась с детьми Владимира Широкова и их бабушкой. «Губернатор во время визита в Нижневартовск пообщалась с семьей — с бабушкой и детьми. Она уехала туда из администрации сразу после завершения прямого эфира», — сообщил инсайдер. По словам собеседника агентства, Комарова поручила мэрии сопровождать семью и оказывать необходимую помощь. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры подтвердили визит губернатора к семье Широковых. Ранее URA.RU сообщало о том, что родителей мальчика-заложника не планируют ограничивать в правах. Жестокости по отношению к ребенку выявлено не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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