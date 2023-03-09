Губернатор ХМАО Наталья Комарова встретилась с семьей мальчика, которого отец взял в заложники. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил URA.RU, что губернатор пообщалась с детьми Владимира Широкова и их бабушкой.
«Губернатор во время визита в Нижневартовск пообщалась с семьей — с бабушкой и детьми. Она уехала туда из администрации сразу после завершения прямого эфира», — сообщил инсайдер.
По словам собеседника агентства, Комарова поручила мэрии сопровождать семью и оказывать необходимую помощь. В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры подтвердили визит губернатора к семье Широковых.
Ранее URA.RU сообщало о том, что родителей мальчика-заложника не планируют ограничивать в правах. Жестокости по отношению к ребенку выявлено не было.
О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.