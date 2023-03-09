Прокуратура Нижневартовска организует проверку органов местного самоуправления, ответственных за профилактику социально уязвимых семей, после инцидента с захватом экс-сотрудником подведомственного мэрии учреждения Владимиром Широковым собственного сына в заложники. Исполняющий обязанности прокурора города Николай Демянчук сообщил URA.RU, что проверка будет проведена и в отношении органов, контролирующих оборот оружия.
«Прокуратурой города в ходе проверки будет дана оценка системы профилактики по выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении. Также будет проведена проверка соблюдения уполномоченными органами функции контролю за оборотом огнестрельного оружия», — сообщил Демянчук.
По словам и. о. прокурора Нижневартовска, по результатам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. В прокуратуре ХМАО журналисту агентства сообщили, что такие проверки после инцидентов всегда организуются в штатном режиме. «Органы системы профилактики всегда проверяются в случае таких инцидентов. Всегда, когда пострадавшими являются дети, прокуратура проверяют все ответственные организации», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что сдаться Широкова уговорил начальник полиции Нижневартовска Фанис Хаматов. Он сам вызвался вести переговоры с вооруженным мужчиной.
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