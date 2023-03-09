Прокуратура Нижневартовска проверит мэрию после захвата в заложники ребенка. Видео

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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, прокурор, прокуратура, погон, судебное заседание, суд, судебный процесс
Прокуратура проверит мэрию Нижневартовска после захвата ребенка в заложники Фото:
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В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу

Прокуратура Нижневартовска организует проверку органов местного самоуправления, ответственных за профилактику социально уязвимых семей, после инцидента с захватом экс-сотрудником подведомственного мэрии учреждения Владимиром Широковым собственного сына в заложники. Исполняющий обязанности прокурора города Николай Демянчук сообщил URA.RU, что проверка будет проведена и в отношении органов, контролирующих оборот оружия.

«Прокуратурой города в ходе проверки будет дана оценка системы профилактики по выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении. Также будет проведена проверка соблюдения уполномоченными органами функции контролю за оборотом огнестрельного оружия», — сообщил Демянчук.

По словам и. о. прокурора Нижневартовска, по результатам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. В прокуратуре ХМАО журналисту агентства сообщили, что такие проверки после инцидентов всегда организуются в штатном режиме. «Органы системы профилактики всегда проверяются в случае таких инцидентов. Всегда, когда пострадавшими являются дети, прокуратура проверяют все ответственные организации», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что сдаться Широкова уговорил начальник полиции Нижневартовска Фанис Хаматов. Он сам вызвался вести переговоры с вооруженным мужчиной.

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Прокуратура Нижневартовска организует проверку органов местного самоуправления, ответственных за профилактику социально уязвимых семей, после инцидента с захватом экс-сотрудником подведомственного мэрии учреждения Владимиром Широковым собственного сына в заложники. Исполняющий обязанности прокурора города Николай Демянчук сообщил URA.RU, что проверка будет проведена и в отношении органов, контролирующих оборот оружия. «Прокуратурой города в ходе проверки будет дана оценка системы профилактики по выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении. Также будет проведена проверка соблюдения уполномоченными органами функции контролю за оборотом огнестрельного оружия», — сообщил Демянчук. По словам и. о. прокурора Нижневартовска, по результатам проверки будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. В прокуратуре ХМАО журналисту агентства сообщили, что такие проверки после инцидентов всегда организуются в штатном режиме. «Органы системы профилактики всегда проверяются в случае таких инцидентов. Всегда, когда пострадавшими являются дети, прокуратура проверяют все ответственные организации», — подчеркнули в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что сдаться Широкова уговорил начальник полиции Нижневартовска Фанис Хаматов. Он сам вызвался вести переговоры с вооруженным мужчиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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