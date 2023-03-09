Пермский подрядчик обманул своих клиентов с ремонтом

Рабочий из Перми взял плату с ТСЖ за ремонт и остался должен в несколько раз больше

10 марта 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Рабочий не выполнил никаких обязательств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ТСЖ одного из пермских домов обратилось в суд с иском к подрядчику, с которым был заключен договор о работах. Самозанятый с момента получения оплаты в размере 45 тысяч рублей не сделал ничего и, соответственно, пропустил все сроки работ. В результате теперь пермяк должен товариществу в три раза больше, чем получил, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Взыскать с ФИО в пользу ТСЖ „Постаногова, 7“ сумму, уплаченную по договорам в размере 45 000 рублей, неустойку в размере 102 000 рублей, судебные расходы по оплате госпошлины в размере 4025 рублей», — говорится в решении. Изначально истцы просили взыскать неустойку в размере 117 тысяч. Самозанятый заключил с ТСЖ договор, по которому обязан был благоустроить контейнерную площадку у дома. Заказчик оплатил работы заранее и заключил договор, согласно которому за каждый день просрочки подрядчик должен будет выплачивать определенную сумму. Таким образом рабочий накопил более 100 тысяч рублей из-за пропущенных сроков.

ТСЖ одного из пермских домов обратилось в суд с иском к подрядчику, с которым был заключен договор о работах. Самозанятый с момента получения оплаты в размере 45 тысяч рублей не сделал ничего и, соответственно, пропустил все сроки работ. В результате теперь пермяк должен товариществу в три раза больше, чем получил, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Взыскать с ФИО в пользу ТСЖ „Постаногова, 7“ сумму, уплаченную по договорам в размере 45 000 рублей, неустойку в размере 102 000 рублей, судебные расходы по оплате госпошлины в размере 4025 рублей», — говорится в решении. Изначально истцы просили взыскать неустойку в размере 117 тысяч. Самозанятый заключил с ТСЖ договор, по которому обязан был благоустроить контейнерную площадку у дома. Заказчик оплатил работы заранее и заключил договор, согласно которому за каждый день просрочки подрядчик должен будет выплачивать определенную сумму. Таким образом рабочий накопил более 100 тысяч рублей из-за пропущенных сроков.