Челябинский губернатор обсудил с министром энергетики вопросы газоснабжения

10 марта 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер (на фото) обсудил ряд вопросов с Александром Новаком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с министром энергетики РФ Александром Новаком. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, на встрече обсудили ряд вопросов по газоснабжению региона. «Главной темой встречи стал вопрос развития газоснабжения в регионе. Алексей Текслер доложил о ходе реализации совместной с компанией „Газпром“ программы развития газоснабжения и газификации Челябинской области на трехлетний период», — сообщили в пресс-службе правительства. Глава региона отметил реализацию программы догазификации. По его словам, в 2023 году темпы подключения новых потребителей к газораспределительным сетям должны увеличить. Также на встрече поднимались вопросы консолидации энергосетевого хозяйства в регионе, развития заправочной инфраструктуры для транспорта на газомоторном топливе и зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Все эти аспекты необходимо развивать для удобства жителей и гостей области.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с министром энергетики РФ Александром Новаком. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, на встрече обсудили ряд вопросов по газоснабжению региона. «Главной темой встречи стал вопрос развития газоснабжения в регионе. Алексей Текслер доложил о ходе реализации совместной с компанией „Газпром“ программы развития газоснабжения и газификации Челябинской области на трехлетний период», — сообщили в пресс-службе правительства. Глава региона отметил реализацию программы догазификации. По его словам, в 2023 году темпы подключения новых потребителей к газораспределительным сетям должны увеличить. Также на встрече поднимались вопросы консолидации энергосетевого хозяйства в регионе, развития заправочной инфраструктуры для транспорта на газомоторном топливе и зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Все эти аспекты необходимо развивать для удобства жителей и гостей области.