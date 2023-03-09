09 марта 2023

Челябинский губернатор обсудил с министром энергетики вопросы газоснабжения

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Внеочередное заседание законодательного собрания челябинской области. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер (на фото) обсудил ряд вопросов с Александром Новаком Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с министром энергетики РФ Александром Новаком. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, на встрече обсудили ряд вопросов по газоснабжению региона.

«Главной темой встречи стал вопрос развития газоснабжения в регионе. Алексей Текслер доложил о ходе реализации совместной с компанией „Газпром“ программы развития газоснабжения и газификации Челябинской области на трехлетний период», — сообщили в пресс-службе правительства.

Глава региона отметил реализацию программы догазификации. По его словам, в 2023 году темпы подключения новых потребителей к газораспределительным сетям должны увеличить.

Также на встрече поднимались вопросы консолидации энергосетевого хозяйства в регионе, развития заправочной инфраструктуры для транспорта на газомоторном топливе и зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Все эти аспекты необходимо развивать для удобства жителей и гостей области.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с министром энергетики РФ Александром Новаком. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, на встрече обсудили ряд вопросов по газоснабжению региона. «Главной темой встречи стал вопрос развития газоснабжения в регионе. Алексей Текслер доложил о ходе реализации совместной с компанией „Газпром“ программы развития газоснабжения и газификации Челябинской области на трехлетний период», — сообщили в пресс-службе правительства. Глава региона отметил реализацию программы догазификации. По его словам, в 2023 году темпы подключения новых потребителей к газораспределительным сетям должны увеличить. Также на встрече поднимались вопросы консолидации энергосетевого хозяйства в регионе, развития заправочной инфраструктуры для транспорта на газомоторном топливе и зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Все эти аспекты необходимо развивать для удобства жителей и гостей области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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