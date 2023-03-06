Екатеринбуржцы массово переезжают за город

Спрос на загородную недвижимость в Екатеринбурге бьет рекорды

07 марта 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Доступность ипотечных программ на покупку земельных участков заинтересовала екатеринбуржцев приобретать загородные дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Интерес екатеринбуржцев к загородной недвижимости бьет рекорды. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы компании «Этажи» Иван Камельских. «Загородная недвижимость бьет очередные рекорды. Рост спроса на нее стабилен с начала пандемии. В этом году количество заявок на покупку загородных объектов выросло до 83,4% относительно февраля прошлого года. Основной спрос — в сегменте земельных участков, их доля в общем объеме спроса на загородном рынке выросла со стандартных 30-35% до 50-60%», — сказал Иван Камельских. По его словам, этот тренд идет во многих крупных городах России. «Основной причиной высокого процента заинтересованности к подобной недвижимости — рост доступности ипотечных программ на покупку земельных участков и строительство в том числе собственными силами», — считает руководитель пресс-службы компании «Этажи». Ранее URA.RU сообщало, что спрос на загородную недвижимость в Екатеринбурге за год вырос на 25%. Наибольший интерес горожане проявляли к дачам и домам стоимостью 4—7 млн рублей.

Интерес екатеринбуржцев к загородной недвижимости бьет рекорды. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы компании «Этажи» Иван Камельских. «Загородная недвижимость бьет очередные рекорды. Рост спроса на нее стабилен с начала пандемии. В этом году количество заявок на покупку загородных объектов выросло до 83,4% относительно февраля прошлого года. Основной спрос — в сегменте земельных участков, их доля в общем объеме спроса на загородном рынке выросла со стандартных 30-35% до 50-60%», — сказал Иван Камельских. По его словам, этот тренд идет во многих крупных городах России. «Основной причиной высокого процента заинтересованности к подобной недвижимости — рост доступности ипотечных программ на покупку земельных участков и строительство в том числе собственными силами», — считает руководитель пресс-службы компании «Этажи». Ранее URA.RU сообщало, что спрос на загородную недвижимость в Екатеринбурге за год вырос на 25%. Наибольший интерес горожане проявляли к дачам и домам стоимостью 4—7 млн рублей.