06 марта 2023

Екатеринбуржцы массово переезжают за город

Спрос на загородную недвижимость в Екатеринбурге бьет рекорды
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом Алексея Кочнева в поселке Кунгурка, Свердловская область, коттедж, дача, загородный дом, частный дом, дом кочнева
Доступность ипотечных программ на покупку земельных участков заинтересовала екатеринбуржцев приобретать загородные дома Фото:

Интерес екатеринбуржцев к загородной недвижимости бьет рекорды. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы компании «Этажи» Иван Камельских.

«Загородная недвижимость бьет очередные рекорды. Рост спроса на нее стабилен с начала пандемии. В этом году количество заявок на покупку загородных объектов выросло до 83,4% относительно февраля прошлого года. Основной спрос — в сегменте земельных участков, их доля в общем объеме спроса на загородном рынке выросла со стандартных 30-35% до 50-60%», — сказал Иван Камельских.

По его словам, этот тренд идет во многих крупных городах России. «Основной причиной высокого процента заинтересованности к подобной недвижимости — рост доступности ипотечных программ на покупку земельных участков и строительство в том числе собственными силами», — считает руководитель пресс-службы компании «Этажи».

Ранее URA.RU сообщало, что спрос на загородную недвижимость в Екатеринбурге за год вырос на 25%. Наибольший интерес горожане проявляли к дачам и домам стоимостью 4—7 млн рублей.

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Интерес екатеринбуржцев к загородной недвижимости бьет рекорды. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы компании «Этажи» Иван Камельских. «Загородная недвижимость бьет очередные рекорды. Рост спроса на нее стабилен с начала пандемии. В этом году количество заявок на покупку загородных объектов выросло до 83,4% относительно февраля прошлого года. Основной спрос — в сегменте земельных участков, их доля в общем объеме спроса на загородном рынке выросла со стандартных 30-35% до 50-60%», — сказал Иван Камельских. По его словам, этот тренд идет во многих крупных городах России. «Основной причиной высокого процента заинтересованности к подобной недвижимости — рост доступности ипотечных программ на покупку земельных участков и строительство в том числе собственными силами», — считает руководитель пресс-службы компании «Этажи». Ранее URA.RU сообщало, что спрос на загородную недвижимость в Екатеринбурге за год вырос на 25%. Наибольший интерес горожане проявляли к дачам и домам стоимостью 4—7 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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