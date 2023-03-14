Мэр Донецка заявил об отсутствии чести у украинских артиллеристов

14 марта 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Алексей Кулемзин считает, что обстрелы в жилых районах Донецка связаны с отсутствием чести у солдат ВСУ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики ВСУ не имеют никакой чести. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин. Так он объяснил, почему украинские боевики обстреливают жилые районы города. «Повоюй с ребятами, с „вагнерами“, с российской армией повоюй, с десантниками. С женщинами на Петровке, с бригадами скорой помощи, с бригадами МЧС ты воюешь? Ты HIMARS на них навел, это заслуга? Не то, что офицерская честь — тут даже о мужской чести речи нет», — заявил Алексей Кулемзин журналисту РИА Новости. Ранее Кулемзин рассказал, что американские пропагандисты не дают объяснений, почему украинские солдаты обстреливают мирных жителей в Донецке. Он считает, что СМИ США просто не могут заявить, что ВСУ уничтожили что-то значимое с военной точки зрения, передает RT.

Боевики ВСУ не имеют никакой чести. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин. Так он объяснил, почему украинские боевики обстреливают жилые районы города. «Повоюй с ребятами, с „вагнерами“, с российской армией повоюй, с десантниками. С женщинами на Петровке, с бригадами скорой помощи, с бригадами МЧС ты воюешь? Ты HIMARS на них навел, это заслуга? Не то, что офицерская честь — тут даже о мужской чести речи нет», — заявил Алексей Кулемзин журналисту РИА Новости. Ранее Кулемзин рассказал, что американские пропагандисты не дают объяснений, почему украинские солдаты обстреливают мирных жителей в Донецке. Он считает, что СМИ США просто не могут заявить, что ВСУ уничтожили что-то значимое с военной точки зрения, передает RT.