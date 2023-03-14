Мэр Донецка заявил об отсутствии чести у украинских артиллеристов

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Алексей Кулемзин считает, что обстрелы в жилых районах Донецка связаны с отсутствием чести у солдат ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Боевики ВСУ не имеют никакой чести. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин. Так он объяснил, почему украинские боевики обстреливают жилые районы города.

«Повоюй с ребятами, с „вагнерами“, с российской армией повоюй, с десантниками. С женщинами на Петровке, с бригадами скорой помощи, с бригадами МЧС ты воюешь? Ты HIMARS на них навел, это заслуга? Не то, что офицерская честь — тут даже о мужской чести речи нет», — заявил Алексей Кулемзин журналисту РИА Новости.

Ранее Кулемзин рассказал, что американские пропагандисты не дают объяснений, почему украинские солдаты обстреливают мирных жителей в Донецке. Он считает, что СМИ США просто не могут заявить, что ВСУ уничтожили что-то значимое с военной точки зрения, передает RT.

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Боевики ВСУ не имеют никакой чести. Об этом рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин. Так он объяснил, почему украинские боевики обстреливают жилые районы города. «Повоюй с ребятами, с „вагнерами“, с российской армией повоюй, с десантниками. С женщинами на Петровке, с бригадами скорой помощи, с бригадами МЧС ты воюешь? Ты HIMARS на них навел, это заслуга? Не то, что офицерская честь — тут даже о мужской чести речи нет», — заявил Алексей Кулемзин журналисту РИА Новости. Ранее Кулемзин рассказал, что американские пропагандисты не дают объяснений, почему украинские солдаты обстреливают мирных жителей в Донецке. Он считает, что СМИ США просто не могут заявить, что ВСУ уничтожили что-то значимое с военной точки зрения, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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