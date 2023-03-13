Челябинский аэропорт возобновил работу, несмотря на снегопад

Международный аэропорт имени Курчатова в Челябинске возобновил работу после закрытия 14 марта из-за погодных условий. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального миндортранса.
«Аэропорт имени Курчатова вернулся к работе. На данный момент он открыт», — уточнили в министерстве.
URA.RU обратилось в пресс-службу аэропорта. Там на звонок не ответили.
Ранее сообщалось, что снегопад парализовал аэропорты Челябинской области. Аэропорт имени Курчатова приостановил вылет рейсов и был закрыт для прилетающих самолетов. Ограничения ввели и на дорогах региона. Между Златоустом и Миассом организовали реверсивное движение, на трассу стягивают спецтехнику.
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