13 марта 2023

Челябинский аэропорт возобновил работу, несмотря на снегопад

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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт, путешествие, пассажир, чемодан, аэропорт игорь курчатов
Аэропорт Курчатова вернулся к работе после закрытия из-за снегопада Фото:

Международный аэропорт имени Курчатова в Челябинске возобновил работу после закрытия 14 марта из-за погодных условий. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального миндортранса.

«Аэропорт имени Курчатова вернулся к работе. На данный момент он открыт», — уточнили в министерстве.

URA.RU обратилось в пресс-службу аэропорта. Там на звонок не ответили.

Ранее сообщалось, что снегопад парализовал аэропорты Челябинской области. Аэропорт имени Курчатова приостановил вылет рейсов и был закрыт для прилетающих самолетов. Ограничения ввели и на дорогах региона. Между Златоустом и Миассом организовали реверсивное движение, на трассу стягивают спецтехнику.

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Международный аэропорт имени Курчатова в Челябинске возобновил работу после закрытия 14 марта из-за погодных условий. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального миндортранса. «Аэропорт имени Курчатова вернулся к работе. На данный момент он открыт», — уточнили в министерстве. URA.RU обратилось в пресс-службу аэропорта. Там на звонок не ответили. Ранее сообщалось, что снегопад парализовал аэропорты Челябинской области. Аэропорт имени Курчатова приостановил вылет рейсов и был закрыт для прилетающих самолетов. Ограничения ввели и на дорогах региона. Между Златоустом и Миассом организовали реверсивное движение, на трассу стягивают спецтехнику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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