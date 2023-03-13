Челябинский аэропорт возобновил работу, несмотря на снегопад

14 марта 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Аэропорт Курчатова вернулся к работе после закрытия из-за снегопада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Международный аэропорт имени Курчатова в Челябинске возобновил работу после закрытия 14 марта из-за погодных условий. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального миндортранса. «Аэропорт имени Курчатова вернулся к работе. На данный момент он открыт», — уточнили в министерстве. URA.RU обратилось в пресс-службу аэропорта. Там на звонок не ответили. Ранее сообщалось, что снегопад парализовал аэропорты Челябинской области. Аэропорт имени Курчатова приостановил вылет рейсов и был закрыт для прилетающих самолетов. Ограничения ввели и на дорогах региона. Между Златоустом и Миассом организовали реверсивное движение, на трассу стягивают спецтехнику.

Международный аэропорт имени Курчатова в Челябинске возобновил работу после закрытия 14 марта из-за погодных условий. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального миндортранса. «Аэропорт имени Курчатова вернулся к работе. На данный момент он открыт», — уточнили в министерстве. URA.RU обратилось в пресс-службу аэропорта. Там на звонок не ответили. Ранее сообщалось, что снегопад парализовал аэропорты Челябинской области. Аэропорт имени Курчатова приостановил вылет рейсов и был закрыт для прилетающих самолетов. Ограничения ввели и на дорогах региона. Между Златоустом и Миассом организовали реверсивное движение, на трассу стягивают спецтехнику.