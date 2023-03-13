13 марта 2023

На дороге между Миассом и Златоустом ввели ограничения из-за метели. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, снегопад, сугроб, метель, плохая видимость, зима
Ограниченное из-за погодных условий движение на трассе продолжилось в реверсивном порядке Фото:

На дороге между Миассом и Златоустом в Челябинской области ввели ограничения из-за метели. Как URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону, на трассе организовано реверсивное движение.

«Погодные условия привели к тому, что на дороге, в месте подъема, встали три грузовых автомобиля. На дороге инспекция организовала реверсивное движение», — уточнили URA.RU в ГИБДД.

Водителям фур инспекторы примерно с 9:30 оказывают помощь. После обращения в коммунальные службы к месту происшествия стягивают спецтехнику. Проезжую часть на трудных участках дополнительно посыпят.

Как URA.RU рассказал читатель, многие водители предпочли добираться через объездную дорогу через Сыростан. Трафик напряженный, но движение продолжается.

Многие водители предпочли ехать по объездной дороге через Сыростан
Фото:

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На дороге между Миассом и Златоустом в Челябинской области ввели ограничения из-за метели. Как URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону, на трассе организовано реверсивное движение. «Погодные условия привели к тому, что на дороге, в месте подъема, встали три грузовых автомобиля. На дороге инспекция организовала реверсивное движение», — уточнили URA.RU в ГИБДД. Водителям фур инспекторы примерно с 9:30 оказывают помощь. После обращения в коммунальные службы к месту происшествия стягивают спецтехнику. Проезжую часть на трудных участках дополнительно посыпят. Как URA.RU рассказал читатель, многие водители предпочли добираться через объездную дорогу через Сыростан. Трафик напряженный, но движение продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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