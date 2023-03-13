Ограниченное из-за погодных условий движение на трассе продолжилось в реверсивном порядке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На дороге между Миассом и Златоустом в Челябинской области ввели ограничения из-за метели. Как URA.RU сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону, на трассе организовано реверсивное движение.

«Погодные условия привели к тому, что на дороге, в месте подъема, встали три грузовых автомобиля. На дороге инспекция организовала реверсивное движение», — уточнили URA.RU в ГИБДД.

Водителям фур инспекторы примерно с 9:30 оказывают помощь. После обращения в коммунальные службы к месту происшествия стягивают спецтехнику. Проезжую часть на трудных участках дополнительно посыпят.

Как URA.RU рассказал читатель, многие водители предпочли добираться через объездную дорогу через Сыростан. Трафик напряженный, но движение продолжается.