Общественница, защитившая от застройки стадион, призвала пермяков отстоять землю под школу

Елена Германова посоветовала горожанам активнее включаться в общественные обсуждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми общественница Елена Германова призвала жителей города не допустить строительства в Мотовилихинском районе города высоток вместо школы. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Германова обратилась к горожанам и представила информацию о проходящих публичных слушаниях. На них жителям предлагалось обсудить смену зонирования земельных участков. По словам Германовой, если жители не выскажут свое мнение относительно планов властей, то участки застроят «человейниками».

«Кому там обещали школу на ул. Циолковского? Смотрите: теперь вместо школы будут строить 25 этажные „человейники“. На публичных слушаниях принимается решение чтобы снять ограничение участков для общеобразовательных учреждений под жилую застройку! Уважаемые жители, если вас это не устраивает, пишите замечания, оповещайте друзей, знакомых. „Бейте в бубны“, чтобы как можно больше людей увидели эту информацию», — написала Германова.

В комментариях к посту жители высказали мнение, что коммунальные сети в Мотовилихинском районе «перегружены». Строительство новых домов, считают горожане, только усугубит ситуацию. «Там по [ул. Циолковского] гнилые инженерные коммуникации, „гейзеры“ зимой бьют. Люди в малоэтажных домах сидят по несколько дней без отопления и воды. Вода из крана течет ржавая, люди фильтры на воду каждую неделю меняют», — написала пермячка Мария Швецова.

В мэрии планы по строительству многоэтажных жилых домов на участках, которые являются предметом публичных слушаниях, опровергли. Как пояснили URA.RU в пресс-службе городской администрации, землю предлагается отвести под размещение детской поликлиники. С соответствующей инициативой еще в конце 2022 года в департамент градостроительства и архитектуры мэрии обратился краевой минздрав.

«В связи с этим необходимо исключить из зоны действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений указанные земельные участки», — рассказали URA.RU в администрации города, указав, что медучреждение появится на участках, расположенных по улице Лебедева, 12, 14. Размещение школы предполагается в границах территории, ограниченной улицами Лебедева, Василия Соломина, КИМ, Тургенева. О планах построить здесь школу власти высказывались еще в 2021 году.

Германова в 2021 году возглавила группу активистов, которые выступили против застройки жильем стадиона возле дворца спорта «Молот». За свою деятельность Горожанка подверглась преследованию со стороны полиции.