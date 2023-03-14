РИАН: Россия получит дешевые гоночные дроны-камикадзе для поражения техники врага

15 марта 2023 в 06:32 Размер текста - 17 +

Дроны-камикадзе поражают технику противника кумулятивными снарядами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российское войска смогут использовать дешевые гоночные дроны-камикадзе, которые способны поражать технику противника кумулятивными снарядами. Об этом рассказал источник в одном из подразделений ВС РФ в зоне специальной военной операции после успешных испытаний дронов на полигонах. «Испытания на полигоне показали, что дешевые гоночные дроны-камикадзе способны поражать технику противника кумулятивными снарядами», — публикует слова источника РИА Новости. Уточняется, что дрон-камикадзе, стоимость которого составляет всего 14 тысяч рублей, оперативно доставляет взрывчатку к дорогостоящей технике противника на линии фронта. Именно из-за стоимости и простоты использования дроны стали популярными по обе стороны конфликта в зоне СВО. Дроны активно применяются в зоне спецоперации на Украине. Они могут разведывать местность, наносить урон стратегическим объектам и сбивать другие дроны. Беспилотники сложно сбить с земли из-за их маленького размера и быстрой скорости перемещения. Поэтому для борьбы с ними российские военнослужащие применяют высокоэффективные противодронные ружья. Ранее в Донецке прошли успешные испытания противодронного ружья «Гарпия». Оно не сбивает дроны, а обрывает связь между пультом управления и беспилотником. После этого пилот теряет доступ к контролю, а дрон застывает на месте или отправляется на точку, откуда его запустили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российское войска смогут использовать дешевые гоночные дроны-камикадзе, которые способны поражать технику противника кумулятивными снарядами. Об этом рассказал источник в одном из подразделений ВС РФ в зоне специальной военной операции после успешных испытаний дронов на полигонах. «Испытания на полигоне показали, что дешевые гоночные дроны-камикадзе способны поражать технику противника кумулятивными снарядами», — публикует слова источника РИА Новости. Уточняется, что дрон-камикадзе, стоимость которого составляет всего 14 тысяч рублей, оперативно доставляет взрывчатку к дорогостоящей технике противника на линии фронта. Именно из-за стоимости и простоты использования дроны стали популярными по обе стороны конфликта в зоне СВО. Дроны активно применяются в зоне спецоперации на Украине. Они могут разведывать местность, наносить урон стратегическим объектам и сбивать другие дроны. Беспилотники сложно сбить с земли из-за их маленького размера и быстрой скорости перемещения. Поэтому для борьбы с ними российские военнослужащие применяют высокоэффективные противодронные ружья. Ранее в Донецке прошли успешные испытания противодронного ружья «Гарпия». Оно не сбивает дроны, а обрывает связь между пультом управления и беспилотником. После этого пилот теряет доступ к контролю, а дрон застывает на месте или отправляется на точку, откуда его запустили.