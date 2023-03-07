В Донецке испытали оружие против боевых дронов. Видео

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Дрон DJI Mavic Pro сильно распространен в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Донецке прошли успешные испытания противодронного ружья «Гарпия». Оружие тестировалось против беспилотников DJI Mavic Pro, которые активно применяются в зоне СВО.

«Противодронное ружье „Гарпия“ довольно часто встречается в войсках РФ в зоне спецоперации, работает от литий-ионного аккумулятора. Эффективная дальность действия ружья РЭБ, заявленная разработчиком, — от 500 метров до 2 километров», — передает РИА Новости с места успешного испытания «Гарпии» на полигоне. Отмечается, что дрон DJI Mavic Pro используется как ударный — он несет боевой заряд.

«Гарпия» не сбивает дроны, а обрывает связь между пультом управления и беспилотником. После этого пилот теряет доступ к контролю, а дрон застывает на месте или отправляется на точку, откуда его запустили. Ружье направляет на беспилотники радиосигнал разной частоты.

Дроны активно применяются в зоне спецоперации на Украине. Они могут разведывать местность, наносить урон стратегическим объектам и сбивать другие дроны. Беспилотники сложно сбить с земли из-за их маленького размера и быстрой скорости перемещения. Поэтому для борьбы с ними применяются высокоэффективные противодронные ружья.

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В Донецке прошли успешные испытания противодронного ружья «Гарпия». Оружие тестировалось против беспилотников DJI Mavic Pro, которые активно применяются в зоне СВО. «Противодронное ружье „Гарпия“ довольно часто встречается в войсках РФ в зоне спецоперации, работает от литий-ионного аккумулятора. Эффективная дальность действия ружья РЭБ, заявленная разработчиком, — от 500 метров до 2 километров», — передает РИА Новости с места успешного испытания «Гарпии» на полигоне. Отмечается, что дрон DJI Mavic Pro используется как ударный — он несет боевой заряд. «Гарпия» не сбивает дроны, а обрывает связь между пультом управления и беспилотником. После этого пилот теряет доступ к контролю, а дрон застывает на месте или отправляется на точку, откуда его запустили. Ружье направляет на беспилотники радиосигнал разной частоты. Дроны активно применяются в зоне спецоперации на Украине. Они могут разведывать местность, наносить урон стратегическим объектам и сбивать другие дроны. Беспилотники сложно сбить с земли из-за их маленького размера и быстрой скорости перемещения. Поэтому для борьбы с ними применяются высокоэффективные противодронные ружья.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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