В Донецке испытали оружие против боевых дронов. Видео

07 марта 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Дрон DJI Mavic Pro сильно распространен в зоне СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецке прошли успешные испытания противодронного ружья «Гарпия». Оружие тестировалось против беспилотников DJI Mavic Pro, которые активно применяются в зоне СВО. «Противодронное ружье „Гарпия“ довольно часто встречается в войсках РФ в зоне спецоперации, работает от литий-ионного аккумулятора. Эффективная дальность действия ружья РЭБ, заявленная разработчиком, — от 500 метров до 2 километров», — передает РИА Новости с места успешного испытания «Гарпии» на полигоне. Отмечается, что дрон DJI Mavic Pro используется как ударный — он несет боевой заряд. «Гарпия» не сбивает дроны, а обрывает связь между пультом управления и беспилотником. После этого пилот теряет доступ к контролю, а дрон застывает на месте или отправляется на точку, откуда его запустили. Ружье направляет на беспилотники радиосигнал разной частоты. Дроны активно применяются в зоне спецоперации на Украине. Они могут разведывать местность, наносить урон стратегическим объектам и сбивать другие дроны. Беспилотники сложно сбить с земли из-за их маленького размера и быстрой скорости перемещения. Поэтому для борьбы с ними применяются высокоэффективные противодронные ружья.

В Донецке прошли успешные испытания противодронного ружья «Гарпия». Оружие тестировалось против беспилотников DJI Mavic Pro, которые активно применяются в зоне СВО. «Противодронное ружье „Гарпия“ довольно часто встречается в войсках РФ в зоне спецоперации, работает от литий-ионного аккумулятора. Эффективная дальность действия ружья РЭБ, заявленная разработчиком, — от 500 метров до 2 километров», — передает РИА Новости с места успешного испытания «Гарпии» на полигоне. Отмечается, что дрон DJI Mavic Pro используется как ударный — он несет боевой заряд. «Гарпия» не сбивает дроны, а обрывает связь между пультом управления и беспилотником. После этого пилот теряет доступ к контролю, а дрон застывает на месте или отправляется на точку, откуда его запустили. Ружье направляет на беспилотники радиосигнал разной частоты. Дроны активно применяются в зоне спецоперации на Украине. Они могут разведывать местность, наносить урон стратегическим объектам и сбивать другие дроны. Беспилотники сложно сбить с земли из-за их маленького размера и быстрой скорости перемещения. Поэтому для борьбы с ними применяются высокоэффективные противодронные ружья.