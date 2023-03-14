Спор детей челябинского экс-губернатора с племянницами Рашникова перенесли в Верховный суд

Спор родственников Дубровского и Рашникова перенесли в Верховный суд РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Спор детей экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, Александра и Анны, с племянницами председателя совета директоров АО «ММК» Виктора Рашникова может продолжиться в Верховном суде РФ. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Решение оставить без изменения. Постановление может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного суда РФ», — отмечается в постановлении Арбитражного суда Уральского округа.

Суд оставил без удовлетворения кассационные жалобы Анны Дубровской, Екатерины, Марины и Марии Рашниковых. Оспорить решение можно в двухмесячный срок.

Процесс длится с июня 2021 года и касается покупки в апреле 2018 года сыном бывшего главы области Дубровского, Александром, пакета акций АО «ИК «Профит». Продавцом актива стоимостью на данный момент почти в 900 млн рублей выступили дочери скончавшегося весной 2019 года младшего брата владельца ММК Рашникова, Сергея. В процессе суда выяснилось, что Дубровский-младший передал часть акций своей сестре Анне, а та за 210 млн — сторонним лицам.

Рашниковы попытались оспорить первоначальную сделку. Впоследствии они подали второй иск, к процессу присоединилась вдова Мария. В результате спор истцы проиграли. Впоследствии суды разных инстанций подтвердили принятое решение.