Силовики предупредили о массовых проверках транспорта в Челябинске

Проверки пройдут на загруженных перекрестках и конечных остановках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске инспекторы ДПС 16 марта проверят общественный транспорт и усилят контроль за соблюдением правил водителями автобусов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«16 марта на территории Челябинска сотрудниками областного полка будут проведены сплошные проверки автобусов. Инспекторы усилят контроль за соблюдением ПДД водителями пассажирского транспорта, а также проведут проверки по организованной перевозки детей», — уточнили в ведомстве.

Проверки проведут, чтобы устранить причины ДТП с участием автобусов. Будет проведена профилактика аварий по вине водителей, владельцев автопарка и перевозчиков. Экипажи выйдут на перекрестки загруженные общественным транспортом и конечные остановки.