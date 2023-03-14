14 марта 2023

Силовики предупредили о массовых проверках транспорта в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Курган, гаишники, автобус, полиция, дпс
Проверки пройдут на загруженных перекрестках и конечных остановках Фото:

В Челябинске инспекторы ДПС 16 марта проверят общественный транспорт и усилят контроль за соблюдением правил водителями автобусов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«16 марта на территории Челябинска сотрудниками областного полка будут проведены сплошные проверки автобусов. Инспекторы усилят контроль за соблюдением ПДД водителями пассажирского транспорта, а также проведут проверки по организованной перевозки детей», — уточнили в ведомстве.

Проверки проведут, чтобы устранить причины ДТП с участием автобусов. Будет проведена профилактика аварий по вине водителей, владельцев автопарка и перевозчиков. Экипажи выйдут на перекрестки загруженные общественным транспортом и конечные остановки.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Челябинске инспекторы ДПС 16 марта проверят общественный транспорт и усилят контроль за соблюдением правил водителями автобусов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «16 марта на территории Челябинска сотрудниками областного полка будут проведены сплошные проверки автобусов. Инспекторы усилят контроль за соблюдением ПДД водителями пассажирского транспорта, а также проведут проверки по организованной перевозки детей», — уточнили в ведомстве. Проверки проведут, чтобы устранить причины ДТП с участием автобусов. Будет проведена профилактика аварий по вине водителей, владельцев автопарка и перевозчиков. Экипажи выйдут на перекрестки загруженные общественным транспортом и конечные остановки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...