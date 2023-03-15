В Екатеринбурге водитель Toyota вылетел на встречную полосу и врезался в «Газель». В результате ДТП пострадали два человека, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Пострадал водитель Toyota. Ему поставили диагноз черепно-мозговая травма. Также он сломал ключицу. Пассажир иномарки также получил черепно-мозговую травму и ушиб лба», — рассказали в пресс-службе ведомства. По словам полицейских, водитель иномарки при повороте не справился с управлением.
Авария произошла вечером 15 марта на улице Бебеля. «Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дороге при неблагоприятных погодных условиях», — добавили в пресс-службе ведомства. Видео с места ДТП появилось в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
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