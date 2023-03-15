15 марта 2023

В главной пермской больнице пациентов заставляют платить за кипяток. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Детские лагеря Буревестник и Уральские изумруды. Екатеринбург, кухонная утварь, чайник
Горячую воду больным продают за 4 рубля Фото:

Пациенты Пермской краевой больницы пожаловались на то, что в отделении нейрохирургии нет горячей воды и они вынуждены покупать кипяток в буфете. Помимо этого, в медучреждении идет капитальный ремонт и люди вынуждены находиться там под постоянный шум инструментов. Пост и видеозапись происходящего в больнице пермяки опубликовали в сообществе «Черный список//Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«В краевой больнице в Перми в отделении нейрохирургии горячей воды для заваривания чая нет. Можно купить стакан кипятка в буфете за 4 рубля. Операцию некоторые ждут по 9 дней, при этом здание реконструируется и постоянный шум перфоратора поднимает давление», — возмутился автор поста.

Также пермяки недовольны тем, что вместо четырех человек в палаты заселяют по шесть пациентов. Из-за этого возникает духота, а окна открыть нет возможности, потому что прооперированные больные боятся простыть. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения.

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Пациенты Пермской краевой больницы пожаловались на то, что в отделении нейрохирургии нет горячей воды и они вынуждены покупать кипяток в буфете. Помимо этого, в медучреждении идет капитальный ремонт и люди вынуждены находиться там под постоянный шум инструментов. Пост и видеозапись происходящего в больнице пермяки опубликовали в сообществе «Черный список//Березники» в соцсети «ВКонтакте». «В краевой больнице в Перми в отделении нейрохирургии горячей воды для заваривания чая нет. Можно купить стакан кипятка в буфете за 4 рубля. Операцию некоторые ждут по 9 дней, при этом здание реконструируется и постоянный шум перфоратора поднимает давление», — возмутился автор поста. Также пермяки недовольны тем, что вместо четырех человек в палаты заселяют по шесть пациентов. Из-за этого возникает духота, а окна открыть нет возможности, потому что прооперированные больные боятся простыть. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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