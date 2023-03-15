В главной пермской больнице пациентов заставляют платить за кипяток. Видео

16 марта 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Горячую воду больным продают за 4 рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пациенты Пермской краевой больницы пожаловались на то, что в отделении нейрохирургии нет горячей воды и они вынуждены покупать кипяток в буфете. Помимо этого, в медучреждении идет капитальный ремонт и люди вынуждены находиться там под постоянный шум инструментов. Пост и видеозапись происходящего в больнице пермяки опубликовали в сообществе «Черный список//Березники» в соцсети «ВКонтакте». «В краевой больнице в Перми в отделении нейрохирургии горячей воды для заваривания чая нет. Можно купить стакан кипятка в буфете за 4 рубля. Операцию некоторые ждут по 9 дней, при этом здание реконструируется и постоянный шум перфоратора поднимает давление», — возмутился автор поста. Также пермяки недовольны тем, что вместо четырех человек в палаты заселяют по шесть пациентов. Из-за этого возникает духота, а окна открыть нет возможности, потому что прооперированные больные боятся простыть. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения.

Пациенты Пермской краевой больницы пожаловались на то, что в отделении нейрохирургии нет горячей воды и они вынуждены покупать кипяток в буфете. Помимо этого, в медучреждении идет капитальный ремонт и люди вынуждены находиться там под постоянный шум инструментов. Пост и видеозапись происходящего в больнице пермяки опубликовали в сообществе «Черный список//Березники» в соцсети «ВКонтакте». «В краевой больнице в Перми в отделении нейрохирургии горячей воды для заваривания чая нет. Можно купить стакан кипятка в буфете за 4 рубля. Операцию некоторые ждут по 9 дней, при этом здание реконструируется и постоянный шум перфоратора поднимает давление», — возмутился автор поста. Также пермяки недовольны тем, что вместо четырех человек в палаты заселяют по шесть пациентов. Из-за этого возникает духота, а окна открыть нет возможности, потому что прооперированные больные боятся простыть. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения.