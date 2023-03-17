Следующая партия груза для бойцов из района отправится на новой «Газели» Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков приобрел «Газель» для доставки грузов на фронт. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Верхнеуральского района.

«Для доставки грузов нашим военнослужащим депутат заксобрания, президент АО „Южуралзолото группа компаний“ Константин Струков купил автомобиль „Газель“. В апреле на этом автомобиле отправится новая партия гуманитарной помощи от района», — рассказали в пресс-службе.

Жители и организации района несут продукты питания, одежду, медикаменты. Школьники пишут письма и делают открытки. Все это необходимо доставлять бойцам, поэтому заместитель атамана Оренбургского казачьего общества Александр Егоров обратился за помощью к Струкову.

«Я обратился к депутату заксобрания с просьбой помочь организовать доставку самого необходимого для наших бойцов. После чего он приобрел автомобиль», — цитирует пресс-служба Егорова.