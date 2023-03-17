Депутат челябинского парламента купил «Газель» для доставки грузов на фронт. Фото

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Клипарт. Магнитогорск, гуманитарный груз
Следующая партия груза для бойцов из района отправится на новой «Газели» Фото:
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Депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков приобрел «Газель» для доставки грузов на фронт. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Верхнеуральского района.

«Для доставки грузов нашим военнослужащим депутат заксобрания, президент АО „Южуралзолото группа компаний“ Константин Струков купил автомобиль „Газель“. В апреле на этом автомобиле отправится новая партия гуманитарной помощи от района», — рассказали в пресс-службе.

Жители и организации района несут продукты питания, одежду, медикаменты. Школьники пишут письма и делают открытки. Все это необходимо доставлять бойцам, поэтому заместитель атамана Оренбургского казачьего общества Александр Егоров обратился за помощью к Струкову.

«Я обратился к депутату заксобрания с просьбой помочь организовать доставку самого необходимого для наших бойцов. После чего он приобрел автомобиль», — цитирует пресс-служба Егорова.

Константин Струков предоставил для доставки грузов бойцам на фронт автомобиль «Газель»
Фото:

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Депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков приобрел «Газель» для доставки грузов на фронт. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Верхнеуральского района. «Для доставки грузов нашим военнослужащим депутат заксобрания, президент АО „Южуралзолото группа компаний“ Константин Струков купил автомобиль „Газель“. В апреле на этом автомобиле отправится новая партия гуманитарной помощи от района», — рассказали в пресс-службе. Жители и организации района несут продукты питания, одежду, медикаменты. Школьники пишут письма и делают открытки. Все это необходимо доставлять бойцам, поэтому заместитель атамана Оренбургского казачьего общества Александр Егоров обратился за помощью к Струкову. «Я обратился к депутату заксобрания с просьбой помочь организовать доставку самого необходимого для наших бойцов. После чего он приобрел автомобиль», — цитирует пресс-служба Егорова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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