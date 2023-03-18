Глава Екатеринбурга выступил с обращением к жителям

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил работников ЖКХ с праздником

Орлов отметил, что Екатеринбург многие годы входит в число лучших городов по качеству жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил работников бытового обслуживания и ЖКХ с профессиональным праздником, пожелав им крепкого здоровья и оптимизма. Текст поздравления размещен на официальном портале Екатеринбурга.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником. <…> Желаю вам крепкого здоровья, бодрости, оптимизма и успешной работы на благо нашего любимого города!», — говорится в сообщении на портале.

Орлов отметил, что Екатеринбург уже многие годы входит в число лучших городов по качеству жизни и благополучию населения. Он считает, что специалисты сферы ЖКХ справляются со своей работой — они создают комфортные условия для жителей. «В прошлом году в Екатеринбурге обустроено десять дворов, заменено 311 лифтов, обновлено 165 километров инженерных сетей, все это позволяет гражданам почувствовать позитивные перемены», — резюмировал Орлов.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге по итогам февраля спрос на специалистов жилищно-коммунального хозяйства вырос на 108%. Эксперты отмечают, что рост объемов найма сотрудников в ЖКХ вызван несколькими причинами.