17 марта 2023

В Екатеринбурге вырос спрос на работников ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аварийной бригады на месте коммунальной аварии. Челябинск, трубы, прорыв, отопление, жкх, магистраль, авария, ремонт, коммунальная служба
Спрос на сотрудников ЖКХ за февраль вырос на 108% Фото:

В Екатеринбурге по итогам февраля спрос на специалистов жилищно-коммунального хозяйства вырос на 108%. Об этом URA.RU сообщили эксперты «Авито Работа».

«Мы видим растущий спрос на специалистов в сфере ЖКХ. По итогам февраля он вырос на 108%», — говорится в сообщении. Эксперты отметили, что в ближайшее время спрос на такие профессии будет лишь увеличиваться.

Рост объемов найма сотрудников в ЖКХ вызван несколькими причинами, отмечают аналитики. Во-первых, в последние годы уделяется большое внимание созданию комфортной городской среды. Во-вторых, в этом году стартовала масштабная программа строительства и обновления ЖКХ. Из-за этого сейчас активно ищут водителей уборочной техники, дворников и уборщиков.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области вырос спрос на рабочие специальности. Также в регионе увеличилась потребность в учителях.

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В Екатеринбурге по итогам февраля спрос на специалистов жилищно-коммунального хозяйства вырос на 108%. Об этом URA.RU сообщили эксперты «Авито Работа». «Мы видим растущий спрос на специалистов в сфере ЖКХ. По итогам февраля он вырос на 108%», — говорится в сообщении. Эксперты отметили, что в ближайшее время спрос на такие профессии будет лишь увеличиваться. Рост объемов найма сотрудников в ЖКХ вызван несколькими причинами, отмечают аналитики. Во-первых, в последние годы уделяется большое внимание созданию комфортной городской среды. Во-вторых, в этом году стартовала масштабная программа строительства и обновления ЖКХ. Из-за этого сейчас активно ищут водителей уборочной техники, дворников и уборщиков. Ранее сообщалось, что в Свердловской области вырос спрос на рабочие специальности. Также в регионе увеличилась потребность в учителях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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