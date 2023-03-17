В Екатеринбурге вырос спрос на работников ЖКХ

18 марта 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Спрос на сотрудников ЖКХ за февраль вырос на 108% Фото: Александр Кондратюк © URA.RU В Екатеринбурге по итогам февраля спрос на специалистов жилищно-коммунального хозяйства вырос на 108%. Об этом URA.RU сообщили эксперты «Авито Работа». «Мы видим растущий спрос на специалистов в сфере ЖКХ. По итогам февраля он вырос на 108%», — говорится в сообщении. Эксперты отметили, что в ближайшее время спрос на такие профессии будет лишь увеличиваться. Рост объемов найма сотрудников в ЖКХ вызван несколькими причинами, отмечают аналитики. Во-первых, в последние годы уделяется большое внимание созданию комфортной городской среды. Во-вторых, в этом году стартовала масштабная программа строительства и обновления ЖКХ. Из-за этого сейчас активно ищут водителей уборочной техники, дворников и уборщиков. Ранее сообщалось, что в Свердловской области вырос спрос на рабочие специальности. Также в регионе увеличилась потребность в учителях.

В Екатеринбурге по итогам февраля спрос на специалистов жилищно-коммунального хозяйства вырос на 108%. Об этом URA.RU сообщили эксперты «Авито Работа». «Мы видим растущий спрос на специалистов в сфере ЖКХ. По итогам февраля он вырос на 108%», — говорится в сообщении. Эксперты отметили, что в ближайшее время спрос на такие профессии будет лишь увеличиваться. Рост объемов найма сотрудников в ЖКХ вызван несколькими причинами, отмечают аналитики. Во-первых, в последние годы уделяется большое внимание созданию комфортной городской среды. Во-вторых, в этом году стартовала масштабная программа строительства и обновления ЖКХ. Из-за этого сейчас активно ищут водителей уборочной техники, дворников и уборщиков. Ранее сообщалось, что в Свердловской области вырос спрос на рабочие специальности. Также в регионе увеличилась потребность в учителях.