В Екатеринбурге вырос спрос на работников ЖКХ

В Екатеринбурге по итогам февраля спрос на специалистов жилищно-коммунального хозяйства вырос на 108%. Об этом URA.RU сообщили эксперты «Авито Работа».
«Мы видим растущий спрос на специалистов в сфере ЖКХ. По итогам февраля он вырос на 108%», — говорится в сообщении. Эксперты отметили, что в ближайшее время спрос на такие профессии будет лишь увеличиваться.
Рост объемов найма сотрудников в ЖКХ вызван несколькими причинами, отмечают аналитики. Во-первых, в последние годы уделяется большое внимание созданию комфортной городской среды. Во-вторых, в этом году стартовала масштабная программа строительства и обновления ЖКХ. Из-за этого сейчас активно ищут водителей уборочной техники, дворников и уборщиков.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области вырос спрос на рабочие специальности. Также в регионе увеличилась потребность в учителях.
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