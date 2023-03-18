В поселке Роза (Челябинская область) на фасаде одного из домов появился мурал в память о погибшем во время спецоперации бойце Тимуре Ахметшине. Фотография мурала появилась в соцсетях.
«Поселок Роза, улица Есенина, дом 2. Мурал на фасаде в память о жителе поселка Тимуре Ахметшине, погибшем на СВО», — сообщается в паблике «Поселок Роза/Коркинский МО» в соцсети «ВКонтакте».
На мурале изображен улыбающийся мужчина, сжавший руку в кулак. Подпись рядом с изображением гласит — «Найти лучшего друга — самая большая удача в жизни». В администрации Коркинского городского округа URA.RU рассказали, что фотография была сделана у военкомата при отправке 34-летнего Тимура Ахметшина на спецоперацию. Мурал появился на стене дома, где он жил, 17 марта. Друзья и одноклассники бойца собрали деньги и наняли художника, который смог сделать мурал. Теперь для близких военнослужащего это будет местом встречи и памяти. Тимур Ахметшин был мобилизован в сентябре 2022 года. В начале октября стало известно, что он погиб.
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