Мурал в память о погибшем на спецоперации бойце появился в Челябинской области. Фото

19 марта 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Мурал в память о погибшем Тимуре Ахметове появился на фасаде дома, где он жил Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Роза (Челябинская область) на фасаде одного из домов появился мурал в память о погибшем во время спецоперации бойце Тимуре Ахметшине. Фотография мурала появилась в соцсетях. «Поселок Роза, улица Есенина, дом 2. Мурал на фасаде в память о жителе поселка Тимуре Ахметшине, погибшем на СВО», — сообщается в паблике «Поселок Роза/Коркинский МО» в соцсети «ВКонтакте». На мурале изображен улыбающийся мужчина, сжавший руку в кулак. Подпись рядом с изображением гласит — «Найти лучшего друга — самая большая удача в жизни». В администрации Коркинского городского округа URA.RU рассказали, что фотография была сделана у военкомата при отправке 34-летнего Тимура Ахметшина на спецоперацию. Мурал появился на стене дома, где он жил, 17 марта. Друзья и одноклассники бойца собрали деньги и наняли художника, который смог сделать мурал. Теперь для близких военнослужащего это будет местом встречи и памяти. Тимур Ахметшин был мобилизован в сентябре 2022 года. В начале октября стало известно, что он погиб. Паблик «Поселок Роза/Коркинский МО» в соцсети «ВКонтакте»

В поселке Роза (Челябинская область) на фасаде одного из домов появился мурал в память о погибшем во время спецоперации бойце Тимуре Ахметшине. Фотография мурала появилась в соцсетях. «Поселок Роза, улица Есенина, дом 2. Мурал на фасаде в память о жителе поселка Тимуре Ахметшине, погибшем на СВО», — сообщается в паблике «Поселок Роза/Коркинский МО» в соцсети «ВКонтакте». На мурале изображен улыбающийся мужчина, сжавший руку в кулак. Подпись рядом с изображением гласит — «Найти лучшего друга — самая большая удача в жизни». В администрации Коркинского городского округа URA.RU рассказали, что фотография была сделана у военкомата при отправке 34-летнего Тимура Ахметшина на спецоперацию. Мурал появился на стене дома, где он жил, 17 марта. Друзья и одноклассники бойца собрали деньги и наняли художника, который смог сделать мурал. Теперь для близких военнослужащего это будет местом встречи и памяти. Тимур Ахметшин был мобилизован в сентябре 2022 года. В начале октября стало известно, что он погиб.