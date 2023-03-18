18 марта 2023

В Екатеринбурге подожгли офис управляющей компании. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поджог прокуратуры Калининский район Челябинск, последствия пожара
По словам очевидца, неизвестные разбили окно и подожгли офис УК Фото:

В Екатеринбурге неизвестные разбили окно и подожгли офис управляющей компании в доме на улице Колхозников, 68. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

«Неизвестные разбили стекло офиса управляющей компании облили подоконник легковоспламеняющеюся жидкостью и подожгли. До приезда спасателей прохожие начали тушить пожар огнетушителями», — рассказал очевидец.

По словам читателя URA.RU к месту происшествия приехали три пожарные машины и 11 огнеборцев, площадь пожара составила три квадратных метра. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области и в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Екатеринбурге неизвестные разбили окно и подожгли офис управляющей компании в доме на улице Колхозников, 68. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Неизвестные разбили стекло офиса управляющей компании облили подоконник легковоспламеняющеюся жидкостью и подожгли. До приезда спасателей прохожие начали тушить пожар огнетушителями», — рассказал очевидец. По словам читателя URA.RU к месту происшествия приехали три пожарные машины и 11 огнеборцев, площадь пожара составила три квадратных метра. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области и в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...