По словам очевидца, неизвестные разбили окно и подожгли офис УК Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

В Екатеринбурге неизвестные разбили окно и подожгли офис управляющей компании в доме на улице Колхозников, 68. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

«Неизвестные разбили стекло офиса управляющей компании облили подоконник легковоспламеняющеюся жидкостью и подожгли. До приезда спасателей прохожие начали тушить пожар огнетушителями», — рассказал очевидец.

По словам читателя URA.RU к месту происшествия приехали три пожарные машины и 11 огнеборцев, площадь пожара составила три квадратных метра. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области и в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»