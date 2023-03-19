В Екатеринбурге загорелся крупный дом в частном секторе. Фото

20 марта 2023 в 02:05 Размер текста - 17 +

Площадь пожара составила 100 квадратных метров (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Екатеринбурге загорелся дом площадью 100 квадратных метров на улице Петропавловская, 2. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «В частном секторе загорелся дом площадью 100 квадратных метров. По предварительной информации пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки после чего огонь перекинулся на кровлю», — рассказал читатель URA.RU. Возгорание произошло примерно ночью 20 марта. По словам очевидца, до прибытия спасателей из дома эвакуировались шесть человек, пострадавших нет На месте происшествия работали три пожарные машины и 13 огнеборцев. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге загорелся дом площадью 100 квадратных метров на улице Петропавловская, 2. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «В частном секторе загорелся дом площадью 100 квадратных метров. По предварительной информации пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки после чего огонь перекинулся на кровлю», — рассказал читатель URA.RU. Возгорание произошло примерно ночью 20 марта. По словам очевидца, до прибытия спасателей из дома эвакуировались шесть человек, пострадавших нет На месте происшествия работали три пожарные машины и 13 огнеборцев.