19 марта 2023
18 марта 2023

В Екатеринбурге загорелся крупный дом в частном секторе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прямое попадание в частный дом по улице Ватутина в Донецке, ДНР. Донецк, мчс, пожар, тушение, последствия, обстрел, пожарные
Площадь пожара составила 100 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге загорелся дом площадью 100 квадратных метров на улице Петропавловская, 2. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

«В частном секторе загорелся дом площадью 100 квадратных метров. По предварительной информации пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки после чего огонь перекинулся на кровлю», — рассказал читатель URA.RU.

Возгорание произошло примерно ночью 20 марта. По словам очевидца, до прибытия спасателей из дома эвакуировались шесть человек, пострадавших нет На месте происшествия работали три пожарные машины и 13 огнеборцев.

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В Екатеринбурге загорелся дом площадью 100 квадратных метров на улице Петропавловская, 2. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «В частном секторе загорелся дом площадью 100 квадратных метров. По предварительной информации пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки после чего огонь перекинулся на кровлю», — рассказал читатель URA.RU. Возгорание произошло примерно ночью 20 марта. По словам очевидца, до прибытия спасателей из дома эвакуировались шесть человек, пострадавших нет На месте происшествия работали три пожарные машины и 13 огнеборцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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