В Екатеринбурге воспитательницу детсада обвинили в нападении на ребенка

20 марта 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

В детском саду «Согласие» воспитательница ударила маленькую девочку (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении воспитательницы детского сада «Согласие» в Екатеринбурге, вменив ей ненадлежащее исполнение обязанностей и насильственные действия в отношении одного из детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры. «Она (29-летняя воспитательница, — прим. URA.RU) обвиняется в преступлениях по ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации…» и ст. 116 УК РФ «Иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений», — говорится в сообщении надзорного ведомства. По версии следствия, в ноябре 2022 года женщина, будучи воспитателем в ясельной группе «Лисята» детского сада «Согласие» на Московской улице, ударила ладонью по лбу двухлетнюю девочку, из-за чего ребенок упал со скамейки на пол. Также, добавляют в прокуратуре, воспитательница не раз грубила девочке. Уголовное дело направлено в суд.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении воспитательницы детского сада «Согласие» в Екатеринбурге, вменив ей ненадлежащее исполнение обязанностей и насильственные действия в отношении одного из детей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры. «Она (29-летняя воспитательница, — прим. URA.RU) обвиняется в преступлениях по ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации…» и ст. 116 УК РФ «Иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений», — говорится в сообщении надзорного ведомства. По версии следствия, в ноябре 2022 года женщина, будучи воспитателем в ясельной группе «Лисята» детского сада «Согласие» на Московской улице, ударила ладонью по лбу двухлетнюю девочку, из-за чего ребенок упал со скамейки на пол. Также, добавляют в прокуратуре, воспитательница не раз грубила девочке. Уголовное дело направлено в суд.