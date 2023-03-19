19 марта 2023

Мэр Екатеринбурга празднует день рождения за границей

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум Города России 2030: диалог с главами Города будущего. Екатеринбург , орлов алексей
Алексею Орлову исполнилось 56 лет, екатеринбургские VIP поздравляют его по телефону Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, следуя федеральной моде, в этом году празднует день рождения (56 лет) не в регионе. Он взял недельный отпуск, чтобы остаться в Армении, где 16—18 марта проводил официальные встречи, рассказал URA.RU информированный источник.

«Там [в Армении] к Орлову присоединились члены его семьи», — добавил собеседник. 55-летие же Орлов отмечал дома и широко: после работы водил друзей сначала в еще не открывшиеся «Сандуны», а затем — в «Большой Грузинский» (ресторан УГМК).

За пределами территорий, где работают, свои дни рождения недавно праздновали и другие статусные уральцы. В частности, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Курганской области Вадим Шумков.

В празднованиях Орлова и Куйвашева есть и другое сходство. Последние несколько лет губернатор вместо подарков просит перечислят деньги на помощь больным детям. Орлов накануне попросил перечислить пожертвования в созданную им АНО «Центр Татищева». Собранные средства пойдут на нужды 354-го госпиталя ЦВО, где лечат раненых участников спецоперации РФ на Украине.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, следуя федеральной моде, в этом году празднует день рождения (56 лет) не в регионе. Он взял недельный отпуск, чтобы остаться в Армении, где 16—18 марта проводил официальные встречи, рассказал URA.RU информированный источник. «Там [в Армении] к Орлову присоединились члены его семьи», — добавил собеседник. 55-летие же Орлов отмечал дома и широко: после работы водил друзей сначала в еще не открывшиеся «Сандуны», а затем — в «Большой Грузинский» (ресторан УГМК). За пределами территорий, где работают, свои дни рождения недавно праздновали и другие статусные уральцы. В частности, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Курганской области Вадим Шумков. В празднованиях Орлова и Куйвашева есть и другое сходство. Последние несколько лет губернатор вместо подарков просит перечислят деньги на помощь больным детям. Орлов накануне попросил перечислить пожертвования в созданную им АНО «Центр Татищева». Собранные средства пойдут на нужды 354-го госпиталя ЦВО, где лечат раненых участников спецоперации РФ на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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