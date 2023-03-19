Мэр Екатеринбурга празднует день рождения за границей

20 марта 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Алексею Орлову исполнилось 56 лет, екатеринбургские VIP поздравляют его по телефону Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, следуя федеральной моде, в этом году празднует день рождения (56 лет) не в регионе. Он взял недельный отпуск, чтобы остаться в Армении, где 16—18 марта проводил официальные встречи, рассказал URA.RU информированный источник. «Там [в Армении] к Орлову присоединились члены его семьи», — добавил собеседник. 55-летие же Орлов отмечал дома и широко: после работы водил друзей сначала в еще не открывшиеся «Сандуны», а затем — в «Большой Грузинский» (ресторан УГМК). За пределами территорий, где работают, свои дни рождения недавно праздновали и другие статусные уральцы. В частности, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Курганской области Вадим Шумков. В празднованиях Орлова и Куйвашева есть и другое сходство. Последние несколько лет губернатор вместо подарков просит перечислят деньги на помощь больным детям. Орлов накануне попросил перечислить пожертвования в созданную им АНО «Центр Татищева». Собранные средства пойдут на нужды 354-го госпиталя ЦВО, где лечат раненых участников спецоперации РФ на Украине.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, следуя федеральной моде, в этом году празднует день рождения (56 лет) не в регионе. Он взял недельный отпуск, чтобы остаться в Армении, где 16—18 марта проводил официальные встречи, рассказал URA.RU информированный источник. «Там [в Армении] к Орлову присоединились члены его семьи», — добавил собеседник. 55-летие же Орлов отмечал дома и широко: после работы водил друзей сначала в еще не открывшиеся «Сандуны», а затем — в «Большой Грузинский» (ресторан УГМК). За пределами территорий, где работают, свои дни рождения недавно праздновали и другие статусные уральцы. В частности, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Курганской области Вадим Шумков. В празднованиях Орлова и Куйвашева есть и другое сходство. Последние несколько лет губернатор вместо подарков просит перечислят деньги на помощь больным детям. Орлов накануне попросил перечислить пожертвования в созданную им АНО «Центр Татищева». Собранные средства пойдут на нужды 354-го госпиталя ЦВО, где лечат раненых участников спецоперации РФ на Украине.