19 марта 2023

Бастрыкин заинтересовался челябинской стоматологией, покалечившей пациентку

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин поручил предоставить отчет об обстоятельствах дела Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался стоматологической клиникой в Челябинске, которая оказала некачественные услуги пациентке. Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о стоматологии «Контех».

«Глава СК России поручил доложить по уголовному делу в связи с обращением жительницы Челябинска о некачественном оказании стоматологических услуг в местной клинике. Он поручил руководителю СКР по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад по всем озвученным доводам обращения и об установленных следствием обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

URA.RU пыталось связаться со стоматологией. По официальному номеру с сайта клиники на звонок не ответили.

Ранее в Челябинске произошла похожая ситуация. Жительнице оказали некачественные услуги в стоматологии. Из-за этого ей пришлось переплачивать за лечение. Ее расходы для восстановление результата превысили полмиллиона рублей. По решению Курчатовского райсуда, клиника возместила женщине ущерб.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался стоматологической клиникой в Челябинске, которая оказала некачественные услуги пациентке. Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о стоматологии «Контех». «Глава СК России поручил доложить по уголовному делу в связи с обращением жительницы Челябинска о некачественном оказании стоматологических услуг в местной клинике. Он поручил руководителю СКР по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад по всем озвученным доводам обращения и об установленных следствием обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе СК РФ. URA.RU пыталось связаться со стоматологией. По официальному номеру с сайта клиники на звонок не ответили. Ранее в Челябинске произошла похожая ситуация. Жительнице оказали некачественные услуги в стоматологии. Из-за этого ей пришлось переплачивать за лечение. Ее расходы для восстановление результата превысили полмиллиона рублей. По решению Курчатовского райсуда, клиника возместила женщине ущерб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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