Бастрыкин заинтересовался челябинской стоматологией, покалечившей пациентку

20 марта 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил предоставить отчет об обстоятельствах дела Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался стоматологической клиникой в Челябинске, которая оказала некачественные услуги пациентке. Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о стоматологии «Контех». «Глава СК России поручил доложить по уголовному делу в связи с обращением жительницы Челябинска о некачественном оказании стоматологических услуг в местной клинике. Он поручил руководителю СКР по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад по всем озвученным доводам обращения и об установленных следствием обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе СК РФ. URA.RU пыталось связаться со стоматологией. По официальному номеру с сайта клиники на звонок не ответили. Ранее в Челябинске произошла похожая ситуация. Жительнице оказали некачественные услуги в стоматологии. Из-за этого ей пришлось переплачивать за лечение. Ее расходы для восстановление результата превысили полмиллиона рублей. По решению Курчатовского райсуда, клиника возместила женщине ущерб.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался стоматологической клиникой в Челябинске, которая оказала некачественные услуги пациентке. Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о стоматологии «Контех». «Глава СК России поручил доложить по уголовному делу в связи с обращением жительницы Челябинска о некачественном оказании стоматологических услуг в местной клинике. Он поручил руководителю СКР по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад по всем озвученным доводам обращения и об установленных следствием обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе СК РФ. URA.RU пыталось связаться со стоматологией. По официальному номеру с сайта клиники на звонок не ответили. Ранее в Челябинске произошла похожая ситуация. Жительнице оказали некачественные услуги в стоматологии. Из-за этого ей пришлось переплачивать за лечение. Ее расходы для восстановление результата превысили полмиллиона рублей. По решению Курчатовского райсуда, клиника возместила женщине ущерб.