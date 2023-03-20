20 марта 2023

В свердловском питомнике заживо сгорели полсотни животных. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Причина пожара, убившего полсотни животных, все еще не выявлена Фото:

В ночь на 21 марта 2023 года, в приюте для животных «Надин Ковчег» (Свердловская область) случился пожар, в котором сгорели полсотни животных. Всего в приюте находились 100 собак и 10 кошек. Об этом рассказали в сообществе «Дом-приют «Надин Ковчег» социальной сети «ВКонтакте».

«В ночь на 21 марта сгорели жилые помещения. Негде варить еду. Сгорели вольеры, домик кошек, домик Нади. Самое страшное — погибли половина животных. Мы в шоке и пока сложно сказать о причинах пожара и прочем. Сейчас мы нуждаемся в любой помощи», — сказано в сообщении.

В настоящее время жители Свердловской области сплачиваются, чтобы оказывать активную помощь приюту. Помимо денежных средств, люди оказывают физическую помощь в восстановлении построек для животных.

В поселке Садовом сгорел приют для животных
Фото:
В Свердловской области сгорели заживо полсотни животных
Фото:

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В ночь на 21 марта 2023 года, в приюте для животных «Надин Ковчег» (Свердловская область) случился пожар, в котором сгорели полсотни животных. Всего в приюте находились 100 собак и 10 кошек. Об этом рассказали в сообществе «Дом-приют «Надин Ковчег» социальной сети «ВКонтакте». «В ночь на 21 марта сгорели жилые помещения. Негде варить еду. Сгорели вольеры, домик кошек, домик Нади. Самое страшное — погибли половина животных. Мы в шоке и пока сложно сказать о причинах пожара и прочем. Сейчас мы нуждаемся в любой помощи», — сказано в сообщении. В настоящее время жители Свердловской области сплачиваются, чтобы оказывать активную помощь приюту. Помимо денежных средств, люди оказывают физическую помощь в восстановлении построек для животных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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