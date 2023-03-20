В свердловском питомнике заживо сгорели полсотни животных. Фото, видео

21 марта 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Причина пожара, убившего полсотни животных, все еще не выявлена Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В ночь на 21 марта 2023 года, в приюте для животных «Надин Ковчег» (Свердловская область) случился пожар, в котором сгорели полсотни животных. Всего в приюте находились 100 собак и 10 кошек. Об этом рассказали в сообществе «Дом-приют «Надин Ковчег» социальной сети «ВКонтакте». «В ночь на 21 марта сгорели жилые помещения. Негде варить еду. Сгорели вольеры, домик кошек, домик Нади. Самое страшное — погибли половина животных. Мы в шоке и пока сложно сказать о причинах пожара и прочем. Сейчас мы нуждаемся в любой помощи», — сказано в сообщении. В настоящее время жители Свердловской области сплачиваются, чтобы оказывать активную помощь приюту. Помимо денежных средств, люди оказывают физическую помощь в восстановлении построек для животных. В поселке Садовом сгорел приют для животных Фото: «Дом приют «Надин Ковчег» В Свердловской области сгорели заживо полсотни животных Фото: «Дом приют «Надин Ковчег»

В ночь на 21 марта 2023 года, в приюте для животных «Надин Ковчег» (Свердловская область) случился пожар, в котором сгорели полсотни животных. Всего в приюте находились 100 собак и 10 кошек. Об этом рассказали в сообществе «Дом-приют «Надин Ковчег» социальной сети «ВКонтакте». «В ночь на 21 марта сгорели жилые помещения. Негде варить еду. Сгорели вольеры, домик кошек, домик Нади. Самое страшное — погибли половина животных. Мы в шоке и пока сложно сказать о причинах пожара и прочем. Сейчас мы нуждаемся в любой помощи», — сказано в сообщении. В настоящее время жители Свердловской области сплачиваются, чтобы оказывать активную помощь приюту. Помимо денежных средств, люди оказывают физическую помощь в восстановлении построек для животных.