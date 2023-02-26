В Белом доме потребовали включить в мирный план Китая позицию Киева

26 февраля 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Мирный план Китая предполагает решение конфликта путем переговоров Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Китай должен включить позицию Украины в мирный план по урегулированию конфликта с Россией. Об этом сказал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «Принципиальный момент заключается в том, что, на наш взгляд, любой мирный план, кто бы его ни предложил, должен содержать позицию Украины. Это касается данной инициативы, как и любой другой», — цитирует Салливана NBC . Китай не проводил переговоров с Украиной, но при этом у КНР и России был диалог. Из-за этого Салливан обвинил Китай в односторонней дипломатии. В Китае подготовили мирный план по решению конфликта на Украине. Стороны должны поддерживать Россию и Украину, уважать суверенитет стран, исключить возможность использования ядерного оружия, возобновить мирные переговоры и поощрять меры ослабления гуманитарного кризиса, предложили в КНР. Президент Украины Владимир Зеленский захотел обсудить инициативу с Китаем и похвалил план. В МИД Украины заявил о несогласии с пунктом об отказе от односторонних санкций. Германия предложила добавить в документ требование о выводе войск РФ.

Китай должен включить позицию Украины в мирный план по урегулированию конфликта с Россией. Об этом сказал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «Принципиальный момент заключается в том, что, на наш взгляд, любой мирный план, кто бы его ни предложил, должен содержать позицию Украины. Это касается данной инициативы, как и любой другой», — цитирует Салливана NBC. Китай не проводил переговоров с Украиной, но при этом у КНР и России был диалог. Из-за этого Салливан обвинил Китай в односторонней дипломатии. В Китае подготовили мирный план по решению конфликта на Украине. Стороны должны поддерживать Россию и Украину, уважать суверенитет стран, исключить возможность использования ядерного оружия, возобновить мирные переговоры и поощрять меры ослабления гуманитарного кризиса, предложили в КНР. Президент Украины Владимир Зеленский захотел обсудить инициативу с Китаем и похвалил план. В МИД Украины заявил о несогласии с пунктом об отказе от односторонних санкций. Германия предложила добавить в документ требование о выводе войск РФ.