В Белом доме потребовали включить в мирный план Китая позицию Киева

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Мирный план Китая предполагает решение конфликта путем переговоров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Китай должен включить позицию Украины в мирный план по урегулированию конфликта с Россией. Об этом сказал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Принципиальный момент заключается в том, что, на наш взгляд, любой мирный план, кто бы его ни предложил, должен содержать позицию Украины. Это касается данной инициативы, как и любой другой», — цитирует Салливана NBC.

Китай не проводил переговоров с Украиной, но при этом у КНР и России был диалог. Из-за этого Салливан обвинил Китай в односторонней дипломатии.

В Китае подготовили мирный план по решению конфликта на Украине. Стороны должны поддерживать Россию и Украину, уважать суверенитет стран, исключить возможность использования ядерного оружия, возобновить мирные переговоры и поощрять меры ослабления гуманитарного кризиса, предложили в КНР. Президент Украины Владимир Зеленский захотел обсудить инициативу с Китаем и похвалил план. В МИД Украины заявил о несогласии с пунктом об отказе от односторонних санкций. Германия предложила добавить в документ требование о выводе войск РФ.

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Китай должен включить позицию Украины в мирный план по урегулированию конфликта с Россией. Об этом сказал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. «Принципиальный момент заключается в том, что, на наш взгляд, любой мирный план, кто бы его ни предложил, должен содержать позицию Украины. Это касается данной инициативы, как и любой другой», — цитирует Салливана NBC. Китай не проводил переговоров с Украиной, но при этом у КНР и России был диалог. Из-за этого Салливан обвинил Китай в односторонней дипломатии. В Китае подготовили мирный план по решению конфликта на Украине. Стороны должны поддерживать Россию и Украину, уважать суверенитет стран, исключить возможность использования ядерного оружия, возобновить мирные переговоры и поощрять меры ослабления гуманитарного кризиса, предложили в КНР. Президент Украины Владимир Зеленский захотел обсудить инициативу с Китаем и похвалил план. В МИД Украины заявил о несогласии с пунктом об отказе от односторонних санкций. Германия предложила добавить в документ требование о выводе войск РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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