Mash: на севере Москвы нашли мину возле детского сада

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Артиллерийский снаряд на Плотинке. Екатеринбург, снаряд, бомба, мина
Территория детского сада была оцеплена после обнаружения мины Фото:

В Москве около детского сада нашли артиллерийскую мину. Об этом сообщает Mash.

«Артиллерийскую мину нашли возле детского садика на улице Егора Абакумова в Москве. Предварительно, это 82-х миллиметровый снаряд времен ВОВ», — передает telegram-канал. Уточняется, что территория учреждения была оцеплена, а на место происшествия выехали кинологи.

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В Москве около детского сада нашли артиллерийскую мину. Об этом сообщает Mash. «Артиллерийскую мину нашли возле детского садика на улице Егора Абакумова в Москве. Предварительно, это 82-х миллиметровый снаряд времен ВОВ», — передает telegram-канал. Уточняется, что территория учреждения была оцеплена, а на место происшествия выехали кинологи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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