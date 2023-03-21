Mash: на севере Москвы нашли мину возле детского сада

Территория детского сада была оцеплена после обнаружения мины
В Москве около детского сада нашли артиллерийскую мину. Об этом сообщает Mash.
«Артиллерийскую мину нашли возле детского садика на улице Егора Абакумова в Москве. Предварительно, это 82-х миллиметровый снаряд времен ВОВ», — передает telegram-канал. Уточняется, что территория учреждения была оцеплена, а на место происшествия выехали кинологи.
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