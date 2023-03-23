В СИЗО Екатеринбурга пытались перебросить телефон, присланный из Дагестана

24 марта 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Передать заключенному средства связи не удалось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургскому обвиняемому пытались нелегально передать телефон, который отправили из Дагестана. Инцидент произошел в СИЗО-5 (шоссе Елизаветинское, 19 — прим. ред.). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «23 марта в СИЗО-5 Екатеринбурга в посылке от гражданки М., проживающей в Сулаке (Дагестан), был обнаружен и изъят сотовый телефон с SIM-картой и зарядным устройством», — сказано в сообщении. Запрещенный предмет обнаружили сотрудники оперативного отдела совместно с сотрудниками отдела безопасности в помещении для досмотра посылок и бандеролей в реализации оперативной информации. Ранее URA.RU писало, что заключенному пытались передать телефоны в торте. Инцидент произошел в ИК-26 в Тавде.

Екатеринбургскому обвиняемому пытались нелегально передать телефон, который отправили из Дагестана. Инцидент произошел в СИЗО-5 (шоссе Елизаветинское, 19 — прим. ред.). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «23 марта в СИЗО-5 Екатеринбурга в посылке от гражданки М., проживающей в Сулаке (Дагестан), был обнаружен и изъят сотовый телефон с SIM-картой и зарядным устройством», — сказано в сообщении. Запрещенный предмет обнаружили сотрудники оперативного отдела совместно с сотрудниками отдела безопасности в помещении для досмотра посылок и бандеролей в реализации оперативной информации. Ранее URA.RU писало, что заключенному пытались передать телефоны в торте. Инцидент произошел в ИК-26 в Тавде.