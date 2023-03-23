В СИЗО Екатеринбурга пытались перебросить телефон, присланный из Дагестана

Екатеринбургскому обвиняемому пытались нелегально передать телефон, который отправили из Дагестана. Инцидент произошел в СИЗО-5 (шоссе Елизаветинское, 19 — прим. ред.). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
«23 марта в СИЗО-5 Екатеринбурга в посылке от гражданки М., проживающей в Сулаке (Дагестан), был обнаружен и изъят сотовый телефон с SIM-картой и зарядным устройством», — сказано в сообщении. Запрещенный предмет обнаружили сотрудники оперативного отдела совместно с сотрудниками отдела безопасности в помещении для досмотра посылок и бандеролей в реализации оперативной информации.
Ранее URA.RU писало, что заключенному пытались передать телефоны в торте. Инцидент произошел в ИК-26 в Тавде.
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