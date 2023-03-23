Свердловская область из столицы СПИДа превращается в столицу туберкулеза

Свердловская область вошла в лидеры по заболеваемости туберкулезом

В 2022 году в регионе выявили 2211 случаев туберкулеза Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Свердловской области число больных туберкулезом выше, чем по России, в полтора раза. Об этом сообщила начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Перминова. Проблема заболеваемости туберкулезом в регионе становится такой же актуальной, как и с ВИЧ-инфекцией.

«В 2022 году вновь выявлено 2211 случаев туберкулеза. Я должна заметить, что наш показатель региональный выше, чем в среднем по России, в полтора раза. Показатели разнятся в разных муниципалитетах. В 40 муниципальных образованиях области уровень заболеваемости превышает средний показатель по региону», — отметила Светлана Перминова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно во всем мире 24 марта. Этот день был учрежден в 1982 году по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями и приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза — палочки Коха.

Ранее URA.RU писало, что Свердловская область стала третьей среди регионов РФ по количеству новых выявленных случаев ВИЧ за 2021 год. Свердловская область негласно считается столицей по ВИЧ-инфицированным. Аналогичная ситуация и с заболеваемостью туберкулезом. В 2020 году в регионе было выявлено 2222 случая заболеваемости туберкулезом. А в 2022 году — 2211 случаев. Несмотря на небольшое снижение, Свердловская область продолжает входить в число регионов-лидеров по выявлению туберкулеза.