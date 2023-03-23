В Снежинске родителям передали орден Мужества погибшего на СВО сына. Фото

24 марта 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Инал Тасоев был награжден орденом Мужества посмертно Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Снежинске (Челябинская область) родителям Инала Тасоева, погибшего на СВО, передали орден Мужества. В церемонии приняли участие глава города Андрей Пульников и военком Олег Афонин, сообщили 24 марта в пресс-службе администрации города. «Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден (посмертно) орденом мужества Тасоев Инал Зелимханович. Орден вручили родственникам воина, погибшего в специальной военной операции», — сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее в Кунашакском районе орден Мужества получили родители Раифа Мухамедьярова, который также погиб в ходе СВО. По словам главы района Сибагатуллы Аминова, военнослужащий был мобилизован в сентябре прошлого года из Озерска. Погиб он в конце октября в результате артобстрела на территории ЛНР. Фото: пресс-служба администрации Снежинска

В Снежинске (Челябинская область) родителям Инала Тасоева, погибшего на СВО, передали орден Мужества. В церемонии приняли участие глава города Андрей Пульников и военком Олег Афонин, сообщили 24 марта в пресс-службе администрации города. «Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден (посмертно) орденом мужества Тасоев Инал Зелимханович. Орден вручили родственникам воина, погибшего в специальной военной операции», — сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее в Кунашакском районе орден Мужества получили родители Раифа Мухамедьярова, который также погиб в ходе СВО. По словам главы района Сибагатуллы Аминова, военнослужащий был мобилизован в сентябре прошлого года из Озерска. Погиб он в конце октября в результате артобстрела на территории ЛНР.