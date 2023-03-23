23 марта 2023

В Снежинске родителям передали орден Мужества погибшего на СВО сына. Фото

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Вручение ордена Мужества матери погибшего контрактника. Магнитогорск, орден мужества
Инал Тасоев был награжден орденом Мужества посмертно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Снежинске (Челябинская область) родителям Инала Тасоева, погибшего на СВО, передали орден Мужества. В церемонии приняли участие глава города Андрей Пульников и военком Олег Афонин, сообщили 24 марта в пресс-службе администрации города.

«Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден (посмертно) орденом мужества Тасоев Инал Зелимханович. Орден вручили родственникам воина, погибшего в специальной военной операции», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее в Кунашакском районе орден Мужества получили родители Раифа Мухамедьярова, который также погиб в ходе СВО. По словам главы района Сибагатуллы Аминова, военнослужащий был мобилизован в сентябре прошлого года из Озерска. Погиб он в конце октября в результате артобстрела на территории ЛНР.

Фото:

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В Снежинске (Челябинская область) родителям Инала Тасоева, погибшего на СВО, передали орден Мужества. В церемонии приняли участие глава города Андрей Пульников и военком Олег Афонин, сообщили 24 марта в пресс-службе администрации города. «Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден (посмертно) орденом мужества Тасоев Инал Зелимханович. Орден вручили родственникам воина, погибшего в специальной военной операции», — сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее в Кунашакском районе орден Мужества получили родители Раифа Мухамедьярова, который также погиб в ходе СВО. По словам главы района Сибагатуллы Аминова, военнослужащий был мобилизован в сентябре прошлого года из Озерска. Погиб он в конце октября в результате артобстрела на территории ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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