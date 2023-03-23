В Снежинске (Челябинская область) родителям Инала Тасоева, погибшего на СВО, передали орден Мужества. В церемонии приняли участие глава города Андрей Пульников и военком Олег Афонин, сообщили 24 марта в пресс-службе администрации города.
«Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден (посмертно) орденом мужества Тасоев Инал Зелимханович. Орден вручили родственникам воина, погибшего в специальной военной операции», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Ранее в Кунашакском районе орден Мужества получили родители Раифа Мухамедьярова, который также погиб в ходе СВО. По словам главы района Сибагатуллы Аминова, военнослужащий был мобилизован в сентябре прошлого года из Озерска. Погиб он в конце октября в результате артобстрела на территории ЛНР.
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