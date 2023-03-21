Глава Кунашакского района Челябинской области Сибагатулла Аминов вручил родителям Раифа Мухамедьярова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, орден Мужества. Об этом 22 марта глава написал в социальных сетях.
«На аппаратном совещании вручил родителям Мухамедьярова Раифа орден Мужества за проявленную отвагу, героизм при исполнении воинского долга в ходе СВО, посмертно. Раиф был мобилизован из города Озерска в сентябре прошлого года, погиб в конце октября в результате артобстрела на территории ЛНР, был в составе разведгруппы», — написал Аминов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
На этом же совещании глава района вручил благодарность президента России Владимира Путина двум рядовым. Они образцово выполнили поставленные перед ними боевые задачи в зоне СВО.
Из Кунашакского района в зону СВО отправилось много добровольцев. Глава района лично навещал их в тренировочном лагере под Чебаркулем. Жители района помогают своим землякам, собирают и отправляют на фронт гуманитарную помощь.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.