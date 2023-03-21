21 марта 2023

Орден погибшего на СВО челябинца вручили его родителям. Фото

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, орден мужества
Раиф Мухамедьяров был награжден орденом Мужества посмертно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Кунашакского района Челябинской области Сибагатулла Аминов вручил родителям Раифа Мухамедьярова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, орден Мужества. Об этом 22 марта глава написал в социальных сетях.

«На аппаратном совещании вручил родителям Мухамедьярова Раифа орден Мужества за проявленную отвагу, героизм при исполнении воинского долга в ходе СВО, посмертно. Раиф был мобилизован из города Озерска в сентябре прошлого года, погиб в конце октября в результате артобстрела на территории ЛНР, был в составе разведгруппы», — написал Аминов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На этом же совещании глава района вручил благодарность президента России Владимира Путина двум рядовым. Они образцово выполнили поставленные перед ними боевые задачи в зоне СВО.

Из Кунашакского района в зону СВО отправилось много добровольцев. Глава района лично навещал их в тренировочном лагере под Чебаркулем. Жители района помогают своим землякам, собирают и отправляют на фронт гуманитарную помощь.

Родители Раифа Мухамедьярова получили орден Мужества погибшего на СВО сына
Фото:

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Глава Кунашакского района Челябинской области Сибагатулла Аминов вручил родителям Раифа Мухамедьярова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, орден Мужества. Об этом 22 марта глава написал в социальных сетях. «На аппаратном совещании вручил родителям Мухамедьярова Раифа орден Мужества за проявленную отвагу, героизм при исполнении воинского долга в ходе СВО, посмертно. Раиф был мобилизован из города Озерска в сентябре прошлого года, погиб в конце октября в результате артобстрела на территории ЛНР, был в составе разведгруппы», — написал Аминов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На этом же совещании глава района вручил благодарность президента России Владимира Путина двум рядовым. Они образцово выполнили поставленные перед ними боевые задачи в зоне СВО. Из Кунашакского района в зону СВО отправилось много добровольцев. Глава района лично навещал их в тренировочном лагере под Чебаркулем. Жители района помогают своим землякам, собирают и отправляют на фронт гуманитарную помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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