Орден погибшего на СВО челябинца вручили его родителям. Фото

22 марта 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Раиф Мухамедьяров был награжден орденом Мужества посмертно Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Кунашакского района Челябинской области Сибагатулла Аминов вручил родителям Раифа Мухамедьярова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, орден Мужества. Об этом 22 марта глава написал в социальных сетях. «На аппаратном совещании вручил родителям Мухамедьярова Раифа орден Мужества за проявленную отвагу, героизм при исполнении воинского долга в ходе СВО, посмертно. Раиф был мобилизован из города Озерска в сентябре прошлого года, погиб в конце октября в результате артобстрела на территории ЛНР, был в составе разведгруппы», — написал Аминов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На этом же совещании глава района вручил благодарность президента России Владимира Путина двум рядовым. Они образцово выполнили поставленные перед ними боевые задачи в зоне СВО. Из Кунашакского района в зону СВО отправилось много добровольцев. Глава района лично навещал их в тренировочном лагере под Чебаркулем. Жители района помогают своим землякам, собирают и отправляют на фронт гуманитарную помощь. Родители Раифа Мухамедьярова получили орден Мужества погибшего на СВО сына Фото: Сибагатулла Аминов в «ВКонтакте»

Глава Кунашакского района Челябинской области Сибагатулла Аминов вручил родителям Раифа Мухамедьярова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, орден Мужества. Об этом 22 марта глава написал в социальных сетях. «На аппаратном совещании вручил родителям Мухамедьярова Раифа орден Мужества за проявленную отвагу, героизм при исполнении воинского долга в ходе СВО, посмертно. Раиф был мобилизован из города Озерска в сентябре прошлого года, погиб в конце октября в результате артобстрела на территории ЛНР, был в составе разведгруппы», — написал Аминов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». На этом же совещании глава района вручил благодарность президента России Владимира Путина двум рядовым. Они образцово выполнили поставленные перед ними боевые задачи в зоне СВО. Из Кунашакского района в зону СВО отправилось много добровольцев. Глава района лично навещал их в тренировочном лагере под Чебаркулем. Жители района помогают своим землякам, собирают и отправляют на фронт гуманитарную помощь.