Горожанам раскрыли, когда Екатеринбург избавят от грязи

Службы благоустройства очистят Екатеринбург от грязи и мусора к маю

24 марта 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Власти вывели на улицы уральской столицы 27 бригад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Службы благоустройства должны к маю привести Екатеринбург в порядок после зимнего сезона. Об этом на брифинге сообщила председатель комитета по благоустройству городской администрации Тамара Благодаткова. По словам Благодатковой, в силу того, что ночью в Екатеринбурге по-прежнему минусовые температуры, лишь часть техники работает в летнем режиме. Коммунальщики сосредоточены на уборке крупного мусора. С этой целью власти вывели на улицы уральской столицы 27 бригад. Ранее URA.RU писало, что вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, отвечающий за уборку города, посоветовал горожанам не ходить в белой обуви из-за грязи. Также он призвал жителей уральской столицы принять участие в месячнике чистоты, чтобы совместными усилиями навести порядок на улицах города.

Службы благоустройства должны к маю привести Екатеринбург в порядок после зимнего сезона. Об этом на брифинге сообщила председатель комитета по благоустройству городской администрации Тамара Благодаткова. По словам Благодатковой, в силу того, что ночью в Екатеринбурге по-прежнему минусовые температуры, лишь часть техники работает в летнем режиме. Коммунальщики сосредоточены на уборке крупного мусора. С этой целью власти вывели на улицы уральской столицы 27 бригад. Ранее URA.RU писало, что вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, отвечающий за уборку города, посоветовал горожанам не ходить в белой обуви из-за грязи. Также он призвал жителей уральской столицы принять участие в месячнике чистоты, чтобы совместными усилиями навести порядок на улицах города.