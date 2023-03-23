23 марта 2023

Горожанам раскрыли, когда Екатеринбург избавят от грязи

Службы благоустройства очистят Екатеринбург от грязи и мусора к маю
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий выезд врио главы города Владимира Елистратова по вопросам подготовки снегоуборочной техники к зимнему сезону. Челябинск, снегоуборочная техника, дорожная техника, спецтехника
Власти  вывели на улицы уральской столицы 27 бригад Фото:

Службы благоустройства должны к маю привести Екатеринбург в порядок после зимнего сезона. Об этом на брифинге сообщила председатель комитета по благоустройству городской администрации Тамара Благодаткова.

По словам Благодатковой, в силу того, что ночью в Екатеринбурге по-прежнему минусовые температуры, лишь часть техники работает в летнем режиме. Коммунальщики сосредоточены на уборке крупного мусора. С этой целью власти вывели на улицы уральской столицы 27 бригад.

Ранее URA.RU писало, что вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, отвечающий за уборку города, посоветовал горожанам не ходить в белой обуви из-за грязи. Также он призвал жителей уральской столицы принять участие в месячнике чистоты, чтобы совместными усилиями навести порядок на улицах города.

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Службы благоустройства должны к маю привести Екатеринбург в порядок после зимнего сезона. Об этом на брифинге сообщила председатель комитета по благоустройству городской администрации Тамара Благодаткова. По словам Благодатковой, в силу того, что ночью в Екатеринбурге по-прежнему минусовые температуры, лишь часть техники работает в летнем режиме. Коммунальщики сосредоточены на уборке крупного мусора. С этой целью власти вывели на улицы уральской столицы 27 бригад. Ранее URA.RU писало, что вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов, отвечающий за уборку города, посоветовал горожанам не ходить в белой обуви из-за грязи. Также он призвал жителей уральской столицы принять участие в месячнике чистоты, чтобы совместными усилиями навести порядок на улицах города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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