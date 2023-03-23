Врачи назвали самый эффективный метод профилактики туберкулеза

Главный фтизиатр Минздрава РФ по УрФО: предотвратить туберкулез помогут профилактические медосмотры

24 марта 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Обследование на туберкулез можно провести с помощью рентгенографии, проб Манту или Диаскинтеста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главным методом профилактики туберкулеза до сих пор являются профосмотры. Такую информацию озвучила главный внештатный детский фтизиатр Минздрава РФ по УрФО Наталья Камаева. По словам Натальи Камаевой, профилактические медицинские осмотры на туберкулез проводятся с двумя целями. Это, во-первых, раннее выявление туберкулеза у конкретного человека, чтобы вовремя назначить лечение и вылечить. Вторая, не менее важная цель — предотвращение распространения туберкулеза в обществе. Профилактическое обследование на туберкулез можно провести с помощью рентгенографии, проб Манту или Диаскинтеста (определение реакции организма на специальные вещества, которые встречаются только в микробах возбудителях туберкулеза). Осмотры на туберкулез проводятся один раз в год. «У людей с нормальным уровнем иммунитета риск заболеть ежегодно составляет 10%. Но даже если человек заболевает, в регионе есть все, что необходимо для эффективного лечения», — отметила Наталья Камаева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Ранее URA.RU писало, что Свердловская область из столицы СПИДа превращается в столицу туберкулеза. Регион очередной раз вошел в лидеры по заболеваемости туберкулезом. В 2022 году вновь выявлено 2211 случаев туберкулеза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главным методом профилактики туберкулеза до сих пор являются профосмотры. Такую информацию озвучила главный внештатный детский фтизиатр Минздрава РФ по УрФО Наталья Камаева. По словам Натальи Камаевой, профилактические медицинские осмотры на туберкулез проводятся с двумя целями. Это, во-первых, раннее выявление туберкулеза у конкретного человека, чтобы вовремя назначить лечение и вылечить. Вторая, не менее важная цель — предотвращение распространения туберкулеза в обществе. Профилактическое обследование на туберкулез можно провести с помощью рентгенографии, проб Манту или Диаскинтеста (определение реакции организма на специальные вещества, которые встречаются только в микробах возбудителях туберкулеза). Осмотры на туберкулез проводятся один раз в год. «У людей с нормальным уровнем иммунитета риск заболеть ежегодно составляет 10%. Но даже если человек заболевает, в регионе есть все, что необходимо для эффективного лечения», — отметила Наталья Камаева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Ранее URA.RU писало, что Свердловская область из столицы СПИДа превращается в столицу туберкулеза. Регион очередной раз вошел в лидеры по заболеваемости туберкулезом. В 2022 году вновь выявлено 2211 случаев туберкулеза.