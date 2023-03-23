Фронтмены гордумы Екатеринбурга заключили перемирие, выгодное мэру

24 марта 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

На каких условиях Александр Колесников (на фото) уступил Тестову «седьмой» округ, неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вице-спикер думы Екатеринбурга Виктор Тестов («Таганский ряд») и депутатская группа Алексея Вихарева (одна из крупнейших фракций — пять человек) договорились не воевать на сентябрьских выборах. Близкий к Вихареву депутат Александр Колесников не будет выдвигаться в округе №7, по которому на праймериз «Единой России» накануне зарегистрировался Тестов. По данным URA.RU, Колесников выдвинется в соседнем округе №6. Спор длился несколько недель. Тестова возмутило, как чиновники, готовя новую нарезку округов, раздробили округа в Железнодорожном районе. Наиболее лояльную часть родного для Тестова округа №5 включили в новый округ №7, наполовину подконтрольный Колесникову. И возникла угроза, что и Колесников, и Тестов — в целом ориентированные на горадминистрацию и мэра Алексея Орлова — выдвинутся по одному округу, который станет «горячей точкой» на выборах. Чтобы этого не произошло, мэрия взялась модерировать переговоры сторон. Новость по теме Спикер думы Екатеринбурга бросил мэру новый вызов и подал сигнал губернатору «В итоге сформировалась договоренность, что Тестов и Колесников пойдут по разным округам. Тестов — по седьмому, а Колесников — по округу №6, его он тоже в целом контролирует. С Орловым согласовано», — рассказал источник в думе. Условия сделки он при этом не раскрыл. Получить комментарии у самих Тестова и Колесникова к моменту публикации не удалось. В сложившемся раскладе «Таганский ряд» получил возможность занять округ №8 и увеличить свое представительство в гордуме. Но второй собеседник агентства уточнил, что Орлов, вероятно, выдвинет в этой территории своего кандидата, не связанного с группами влияния. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-спикер думы Екатеринбурга Виктор Тестов («Таганский ряд») и депутатская группа Алексея Вихарева (одна из крупнейших фракций — пять человек) договорились не воевать на сентябрьских выборах. Близкий к Вихареву депутат Александр Колесников не будет выдвигаться в округе №7, по которому на праймериз «Единой России» накануне зарегистрировался Тестов. По данным URA.RU, Колесников выдвинется в соседнем округе №6. Спор длился несколько недель. Тестова возмутило, как чиновники, готовя новую нарезку округов, раздробили округа в Железнодорожном районе. Наиболее лояльную часть родного для Тестова округа №5 включили в новый округ №7, наполовину подконтрольный Колесникову. И возникла угроза, что и Колесников, и Тестов — в целом ориентированные на горадминистрацию и мэра Алексея Орлова — выдвинутся по одному округу, который станет «горячей точкой» на выборах. Чтобы этого не произошло, мэрия взялась модерировать переговоры сторон. «В итоге сформировалась договоренность, что Тестов и Колесников пойдут по разным округам. Тестов — по седьмому, а Колесников — по округу №6, его он тоже в целом контролирует. С Орловым согласовано», — рассказал источник в думе. Условия сделки он при этом не раскрыл. Получить комментарии у самих Тестова и Колесникова к моменту публикации не удалось. В сложившемся раскладе «Таганский ряд» получил возможность занять округ №8 и увеличить свое представительство в гордуме. Но второй собеседник агентства уточнил, что Орлов, вероятно, выдвинет в этой территории своего кандидата, не связанного с группами влияния.