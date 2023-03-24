Местные молочные предприятия могут сотрудничать с популярными сетями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из вариантов, как продавать молочную продукцию — сотрудничество с сетью кафе-магазинов «Жизньмарт». Такую идею руководству завода «Молочная благодать» в Кушве предложил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, побывавший вместе с министром агропромышленного комплекса Анной Кузнецовой на предприятии. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Разговаривали [в том числе] о продвижении [молочной] продукции — в сети „Жизньмарт“. [Еще один вариант] — поставки в детские сады и школы. К сожалению, во многие социальные объекты продукцию поставляют не местные переработчики», — поделился директор предприятия «Молочная благодать» Александр Жуков.

Алексей Шмыков, в свою очередь, отметил потенциал молочного завода. Сейчас здесь перерабатывают порядка 160 тонн молока, при этом можно перерабатывать и 300 тонн. «Молоко в регионе есть, также есть региональные меры поддержки, привязанные к молочному производству. В этом году с федеральной составляющей подходим к сумме в 5 млрд рублей в целом на агропромышленный комплекс», — отметил Шмыков.

Ранее URA.RU сообщало, что Алексей Шмыков во время рабочей поездки в Кушву посетил также местный завод прокатных валков. Предприятие является одним из двух российских производств, где делают валки, с помощью которых делают прокатные листы и другую металлическую продукцию.