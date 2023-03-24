В Кушве делают прокатные валки, с помощью которых можно раскатывать металл Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кушвинский завод прокатных валков (КЗПВ) проинспектировал замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Предприятие является одним из двух в России, где производят прокатные валки, с помощью которых в дальнейшем катают металлические листы и другую продукцию из металла (рельсы, швеллеры). После ухода зарубежных поставщиков прокатные валки КЗПВ стали особенно востребованы, отчитались Шмыкову на предприятии. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Для наших крупных металлургических предприятий, которые занимаются черным прокатом, это уникальный поставщик. Он заместил европейский рынок, это большой и значимый конкурент Китая. [Недавно прошло] открытие нового административно-бытового корпуса, для рабочих улучшили условия, а это ключевое на производстве: душевые, раздевалка, медпункт, столовая. Есть, что модернизировать дальше, есть планы по улучшению условий труда — это здорово», — отметил Шмыков.

Программу модернизации запустили на КЗПВ восемь лет назад. На предприятии закупили новые станки и крановое оборудование, благодаря чему удалось увеличить ассортимент продукции. «Сейчас, например, можем выпускать особо крупные валки», — отмечает директор по качеству КЗПВ Егор Муриков.

Прокатные валки делают из чугуна — закупается сырье, переплавляется и заливается в соответствующую оснастку. Если необходимо, проводят термическую и механическую обработку. Затем идет контроль качества, упаковка и отгрузка заказчику. Валки могут весить от полутонны до 70 тонн. В месяц на предприятии делают порядка 100 листопрокатных валков. Помимо КЗПВ прокатные валки в России делают только в Магнитогорске.

Сейчас на заводе работают более 700 человек, но, как и большинству промышленных предприятий, рабочих требуется еще больше. Несмотря на то, что ушли зарубежные заказчики, объем заказов растет за счет интереса отечественных компаний.

Ранее URA.RU сообщало, что промышленные предприятия в Свердловской области смогли заменить продукты, которые поставляли General Electric и компания Siemens для приборостроительной отрасли. Также аналоги зарубежной аппаратуры появились в станкостроении.