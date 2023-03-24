В Екатеринбурге культовое здание Сбербанка продали москвичам

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Здание Сбербанка в Екатеринбурге купила компания из Москвы Фото:

В Екатеринбурге продали старейшее здание Сбербанка, которое находится на Малышева, 31в. Строение купила московская компания ООО «Металлсервис-Комплект» за 297,2 миллиона рублей.

«Участие в торгах приняли две компании: из Екатеринбурга и Москвы. Сбербанк там остается на первом этаже по договору обратной аренды. Офис Сбербанка продолжит работать», — пишет Е1.

Ранее URA.RU писало, что Сбербанк продает старейший офис с памятником Ленину в Екатеринбурге. Пятиэтажное здание Уральского банка Сбербанка выставили на продажу за 265,4 млн рублей. Общая площадь помещения — 3804 квадратных метра.

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В Екатеринбурге продали старейшее здание Сбербанка, которое находится на Малышева, 31в. Строение купила московская компания ООО «Металлсервис-Комплект» за 297,2 миллиона рублей. «Участие в торгах приняли две компании: из Екатеринбурга и Москвы. Сбербанк там остается на первом этаже по договору обратной аренды. Офис Сбербанка продолжит работать», — пишет Е1. Ранее URA.RU писало, что Сбербанк продает старейший офис с памятником Ленину в Екатеринбурге. Пятиэтажное здание Уральского банка Сбербанка выставили на продажу за 265,4 млн рублей. Общая площадь помещения — 3804 квадратных метра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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