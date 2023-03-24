В Екатеринбурге культовое здание Сбербанка продали москвичам

24 марта 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Здание Сбербанка в Екатеринбурге купила компания из Москвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге продали старейшее здание Сбербанка, которое находится на Малышева, 31в. Строение купила московская компания ООО «Металлсервис-Комплект» за 297,2 миллиона рублей. «Участие в торгах приняли две компании: из Екатеринбурга и Москвы. Сбербанк там остается на первом этаже по договору обратной аренды. Офис Сбербанка продолжит работать», — пишет Е1. Ранее URA.RU писало, что Сбербанк продает старейший офис с памятником Ленину в Екатеринбурге. Пятиэтажное здание Уральского банка Сбербанка выставили на продажу за 265,4 млн рублей. Общая площадь помещения — 3804 квадратных метра.

В Екатеринбурге продали старейшее здание Сбербанка, которое находится на Малышева, 31в. Строение купила московская компания ООО «Металлсервис-Комплект» за 297,2 миллиона рублей. «Участие в торгах приняли две компании: из Екатеринбурга и Москвы. Сбербанк там остается на первом этаже по договору обратной аренды. Офис Сбербанка продолжит работать», — пишет Е1. Ранее URA.RU писало, что Сбербанк продает старейший офис с памятником Ленину в Екатеринбурге. Пятиэтажное здание Уральского банка Сбербанка выставили на продажу за 265,4 млн рублей. Общая площадь помещения — 3804 квадратных метра.