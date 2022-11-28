Сбербанк продает старейший офис с памятником Ленину в Екатеринбурге

В Екатеринбурге продают здание на Малышева, 31в, которое является объектом культурного наследия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пятиэтажное здание Уральского банка Сбербанка на Малышева, 31в в Екатеринбурге выставили на продажу за 265,4 млн рублей. Оно является объектом культурного наследия, внутри установлен памятник Ленину. Покупателя планируют найти до конца года, следует из документов на сайте «Торги.ру».

«Продается административное здание-памятник Уральского банка Сбербанка России, количество этажей — пять, в том числе подземных — один. Площадь земельного участка ~2775 квадратных метра, общая площадь здания 3804,2 квадратных метра», — говорится в объявлении.

У здания есть обременение — оно является объектом культурного наследия. Стоимость объекта оценивают в 265,4 млн рублей. Нового владельца выберут с помощью аукциона, дата окончания торгов — 26 декабря.

Обновлено в 10:19. «Банк допускает продажу здания на ул. Малышева только с условием обратной аренды. Это означает, что после продажи банк останется на этом же месте и будет арендовать занимаемые площади. Отделение для клиентов продолжит работу в обычном режиме. Условия по аренде будут определены в результате торгов», — прокомментировали URA.RU ситуацию.

Ранее на торги выставили торгово-развлекательный центр «Алатырь» в Екатеринбурге. Его начальная цена — 1,75 млрд рублей.