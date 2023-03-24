Челябинка пожаловалась на секс-шоп, где ей продали игрушку, бьющуюся током

24 марта 2023 в 23:10 Размер текста - 17 +

Жительница Миасса не смогла вернуть в магазин интимный товар Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Миасса (Челябинская область) пожаловалась на магазин для взрослых, где она приобрела секс-игрушку. Интимное изделие ударило девушку током. «Всегда хотела сделать себе подарок, продавец магазина для взрослых все понял и продал мне данную игрушку. Когда решила проверить дома, первые пять минут были шикарны, а потом меня очень неприятно стало бить током», — написала девушка в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте». Девушка пояснила, что отнесла изделие обратно в магазин, но деньги ей не вернули. Игрушка стоила около 4 тысяч рублей. Девушка решила написать о своей ситуации в соцсетях, чтобы предостеречь остальных горожан от покупки некачественного товара. В комментариях к посту пользователи соцсети указали девушке, что интимные товары обмену и возврату не подлежат. При этом некоторые отшутились, что «если бьет — значит любит», к тому же «в натуральных мужчинах не осталось тока». Ранее сообщалось, что в 2022 году траты россиян на товары категории «18+» на отечественном маркетплейсе выросли почти на 800%. Игроки рынка отметили, что в секс-шопах наметился дефицит лубрикантов, свечей и кремов немецкого производства.

Жительница Миасса (Челябинская область) пожаловалась на магазин для взрослых, где она приобрела секс-игрушку. Интимное изделие ударило девушку током. «Всегда хотела сделать себе подарок, продавец магазина для взрослых все понял и продал мне данную игрушку. Когда решила проверить дома, первые пять минут были шикарны, а потом меня очень неприятно стало бить током», — написала девушка в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте». Девушка пояснила, что отнесла изделие обратно в магазин, но деньги ей не вернули. Игрушка стоила около 4 тысяч рублей. Девушка решила написать о своей ситуации в соцсетях, чтобы предостеречь остальных горожан от покупки некачественного товара. В комментариях к посту пользователи соцсети указали девушке, что интимные товары обмену и возврату не подлежат. При этом некоторые отшутились, что «если бьет — значит любит», к тому же «в натуральных мужчинах не осталось тока». Ранее сообщалось, что в 2022 году траты россиян на товары категории «18+» на отечественном маркетплейсе выросли почти на 800%. Игроки рынка отметили, что в секс-шопах наметился дефицит лубрикантов, свечей и кремов немецкого производства.