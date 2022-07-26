В секс-шопах Челябинска заканчиваются товары

Товары европейских брендов в секс-шопах Челябинска становятся редкостью Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ряд марок в секс-шопах Челябинска становится дефицитным. Как URA.RU сообщили участники рынка, скоро нельзя будет купить лубриканты, свечи и крема немецкого производства.

«Перестала поставляться некоторая немецкая и канадская продукция. Пока недостатка не испытываем, но остатки распродаются, а новых партий не завозится. Это касается лубрикантов, свечей и кремов», — рассказали URA.RU в магазине «Мулен руж».

В секс-шопе Butterfly исчез из продажи немецкий вибромассажер-«скобка» для пар. Дефицитной стала продукция марки Satisfyer из Германии. В магазине «Перчинка» добавили, что пропали товары и других крупных брендов из Европы.

Стоимость всех групп товаров, по свидетельству из «Мулен руж», поднялась в сравнении с январем в среднем на 30%. Напротив, презервативы после мартовского ценового пика подешевели и в июле обходятся покупателям на уровне стоимости начала года.

На замену западным брендам пришли китайские и отечественные. Их доля в ассортименте увеличилась. Так, среди игрушек для взрослых популярность набрала марка JOS из Китая. Также пользуются спросом китайская продукция бренда Leroina By Toyfa и китайские же презервативы Duett.