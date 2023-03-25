25 марта 2023
24 марта 2023

На челябинской трассе затруднено движение из-за плохого асфальта. Видео

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, пробка, автомобильная пробка, трасса челябинск курган
Автомобили на трассе движутся, но очень медленно Фото:

Госавтоинспекция Челябинской области сообщает о плотном движении на трассе М5-Урал в Ашинском районе. Автомобилям приходится сбавлять скорость из-за плохой дороги.

«На 1580-м километре автодороги М5 Урал наблюдается плотное движение транспорта. Транспортные средства снижают скорость из-за дефекта дорожного покрытия», — уточнили в ГИБДД по Челябинской области.

Там добавили, что автомобили движутся, но медленно. Водителей просят набраться терпения.

Ранее активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Челябинской области возмутило состояние федеральных трасс М5-Урал и Р254-Иртыш. В управлении федеральных автодорог «Южный Урал» заявили, что подготовка к весенне-летнему содержанию дорог началась в марте. С наступлением положительных температур ведется ямочный ремонт.

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Госавтоинспекция Челябинской области сообщает о плотном движении на трассе М5-Урал в Ашинском районе. Автомобилям приходится сбавлять скорость из-за плохой дороги. «На 1580-м километре автодороги М5 Урал наблюдается плотное движение транспорта. Транспортные средства снижают скорость из-за дефекта дорожного покрытия», — уточнили в ГИБДД по Челябинской области. Там добавили, что автомобили движутся, но медленно. Водителей просят набраться терпения. Ранее активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Челябинской области возмутило состояние федеральных трасс М5-Урал и Р254-Иртыш. В управлении федеральных автодорог «Южный Урал» заявили, что подготовка к весенне-летнему содержанию дорог началась в марте. С наступлением положительных температур ведется ямочный ремонт.
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