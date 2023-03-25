Госавтоинспекция Челябинской области сообщает о плотном движении на трассе М5-Урал в Ашинском районе. Автомобилям приходится сбавлять скорость из-за плохой дороги.
«На 1580-м километре автодороги М5 Урал наблюдается плотное движение транспорта. Транспортные средства снижают скорость из-за дефекта дорожного покрытия», — уточнили в ГИБДД по Челябинской области.
Там добавили, что автомобили движутся, но медленно. Водителей просят набраться терпения.
Ранее активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Челябинской области возмутило состояние федеральных трасс М5-Урал и Р254-Иртыш. В управлении федеральных автодорог «Южный Урал» заявили, что подготовка к весенне-летнему содержанию дорог началась в марте. С наступлением положительных температур ведется ямочный ремонт.
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