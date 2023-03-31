Челябинские депутаты Госдумы раскрыли свои доходы за 2022 год

Челябинские депутаты Госдумы Валерий Гартунг и Яна Лантратова обнародовали декларации о доходах

Валерий Гартунг и Яна Лантратова отчитались о доходах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Госдумы из Челябинской области: председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг и Первый зампредседателя комитета по просвещению Яна Лантратова опубликовали декларации о доходах за 2022 год. Согласно данным, за год Гартунг заработал чуть более 6,5 миллионов рублей, Лантратова — порядка 6,3 миллионов рублей.

«Декларированный годовой доход Валерия Гартунга за 2022 год составляет 6 миллионов 522 тысячи рублей. В безвозмездном пользовании находится дом площадью 110 квадратных метров», — указано в декларации.

Кроме того, в документе значится, что у парламентария в общей долевой собственности находится жилой дом площадью более 670 квадратных метров с земельным участком площадью свыше 98 соток. Он владеет одной третьей частью данного имущества. Также в собственности Гартунга находится легковой автомобиль Mercedes-Benz.

«Декларированный годовой доход Яны Лантратовой за 2022 год составляет 6 миллионов 305 тысяч рублей. В безвозмездном пользовании находятся две квартиры площадью 97 и 33 квадратных метра, иной собственности нет», — говорится в декларации.

Согласно закону Госдумы, с 1 марта 2023 года парламентарии освобождаются от обязательств по публикации своих доходов, поэтому данная информация предоставлена депутатами добровольно. Ранее о своих доходах за 2022 год отчитались депутат Госдумы из Челябинской области, зампредседателя Комитета по экономической политике Станислав Наумов и Владимир Бурматов. Доход Наумова составил боле восьми миллионов рублей, Бурматова — более 6 миллионов рублей.